紐約客談／我們要怎樣的畢業典禮

哥倫比亞大學 畢業生撕毀文憑，紐約大學學生對校長發出噓聲並離場抗議，康奈爾大學的家長，則希望約束孩子不鬧。畢業典禮，這個標誌著大學求學經歷結束的重要儀式，理應成為一生中值得回憶的美好時刻。但也有人認為作為一生一次的重大儀式，畢業典禮就應當充分表達自己的個性和情感，留下一些獨特回憶，甚至上一次新聞頭條。

我們究竟需要怎樣的畢業典禮？畢業典禮是大學生活的終點，卻不是學習的終點。它標誌著一個新的開始——開始新的事業，進入新的領域。教育和學習並未結束，而是進入了另一個接受知識的境界。保持畢業典禮的莊重和儀式感是必要的，這不僅是對自己多年努力的尊重，更是對同學、家長和老師的尊重。

誠然，傳統的畢業典禮往往按部就班，幾百號人的名字一個個念過去，容易讓畢業生感覺如坐針氈。典禮上驚喜嘉賓發言、學校吉祥物登場，以及儀式後一些適當的宣洩和慶祝都是可以理解的。然而，一些極端行為如撕毀文憑和離場抗議，除了滿足一時的情緒宣洩外，幾乎沒有其他正面作用。哥倫比亞大學撕毀文憑的女生，難道她否認自己是哥大 的畢業生就能改變什麼嗎？她未來的就業 前景真的會因此受到正面影響嗎？這種行為不僅是不知感恩，更是對教育的褻瀆。

畢業典禮把學生推向一個未知的未來，也推向一個象牙塔外紛擾的世界。我們可以理解作為新新一代在面臨身體和心靈解放時的激動。但在面臨這個世界的混亂時，在來自地球另一端的哭聲之中，我們應當用所受的教育來解決這些問題，去而不是製造更多無端的混亂。