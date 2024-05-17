大法拉盛韓式烤肉店遭入室盜竊 警籲協尋

嫌犯作案照片。(市警局提供)

大法拉盛 地區日前發生一起入室盜竊案，一名老年男子上個月底闖入了莫瑞丘(Murray Hill)地區的一家韓式燒烤店，從中竊取現金，後從側門離開，管轄當地的109市警分局在近日公布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據警局報告，這名竊賊於上月25日(周六)凌晨5時左右，闖進了位於北方大道152-12號的韓國燒烤店，進門之後這名竊賊從收銀機內拿走了80元現金，然後透過側門徒步逃離該地點，沿著北方大道朝東邊154街的方向離去。

市警公布的嫌犯的監控視頻顯示，他在餐廳門口等候區，四處翻找並從收銀機中拿走現金，該男嫌被描述為大約60到70歲，膚色中等。他最後一次被看到時戴著眼鏡、白色口罩 、黑色針織毛帽、帶深色連帽運動衫的黑色外套和一雙綠色手套。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特 上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據最新的罪案報告，截至本月12日，109轄區在今年迄今，共錄得148起入室竊盜案，比去年同期減少了84起，下降了36.2%。