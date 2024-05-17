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打擊零售盜竊 商家可與警分享監控 法拉盛曾試行

記者和釗宇 / 紐約報導
紐約市長亞當斯16日宣布擴大試點項目，將允許社區組織和商家自願與市警實時分享監控影像，以打擊零售犯罪、提高執法效率、促進警民關係。(市長辦公室提供)
紐約市長亞當斯16日宣布擴大試點項目，將允許社區組織和商家自願與市警實時分享監控影像，以打擊零售犯罪、提高執法效率、促進警民關係。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)、主管公共安全的副市長班克斯(Philip Banks III)以及市警總局局長卡班(Edward Caban)16日宣布試點項目，將允許社區組織和商家自願與市警實時分享監控影像，以打擊零售犯罪、提高執法效率、促進警民關係。此前，該項目還曾在法拉盛109轄區試行，並破獲一起全國零售竊案。

據了解，市府將與攝像頭整合平台業者Fusus合作，該平台允許小商家自願將其監控攝像頭接入當地市警分局，有突發或犯罪發生時，市警便可從接入平台的攝像頭了解實時情況。自願將自家攝像頭加入平台的商家，可以選擇何時或何種情況下才允許市警獲取攝像頭的實時信息，例如只允許在緊急情況發生時才允許市警接入。

市府表示，這一試點項目意在提高破案效率，打擊零售犯罪等各種犯罪行為，同時推動社區也一同打擊犯罪、改善公共安全，而且此舉也能節省更多市府支出。

據悉，去年6月，市長公共安全辦公室和市警實時犯罪中心就曾與Fusus合作，在法拉盛109分局轄區內對該平台進行了概念驗證項目。當時，法拉盛商與大學點商改區共有35個商家參加了這一項目，在項目啟動的頭60天，市警就破獲了一起涉及兩名嫌犯共作案15次的全國性零售盜竊犯罪案，目前嫌犯已在外州被逮捕控罪，準備引渡回紐約；市警還逮捕了另一名零售盜竊嫌疑人，其盜竊價值超過1000元。

而在概念驗證項目完成後，市警已與Fusus簽訂了價值150萬元的一年合約，用來將該項目擴大至全市另外九個分局轄區；具體部署區域，將由社區參與、生活質量投訴和犯罪數據決定，有意參加該項目的商家可以登錄網站https://reurl.cc/LWWxGa，免費註冊加入。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧則表示，安全一直是每個社區的首要目標，「我們感謝市長選擇法拉盛市中心作為參加試點項目的區域之一，這一項目是公私合作維護社區安全的典範，也讓我們的分局在24小時內就能抓住嫌犯，並預防犯罪發生。」

亞當斯表示，紐約市不能允許零售盜竊和針對商家的有組織犯罪繼續猖獗，「零售盜竊正在傷害小商家、工人和消費者；通過允許商家將監控畫面整合到當地市警分局，我們就能收集實時犯罪信息，迅速將嫌犯繩之以法，在提高市警破案效率的同時讓當地社區參與到改善生活質量的行動中來。」

法拉盛 亞當斯 紐約市

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