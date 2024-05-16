新學年 學前班、校園護士經費仍緊缺

市教育總監班克斯(David C. Banks)等人參加2025學年預算聽證會。(市議會提供)

市教育局 總監班克斯(David Banks)在15日的市議會教育預算 聽證會表示，將花費5億元來拯救部分關鍵項目。這些項目大都因為聯邦資金到期而面臨取消的風險，但同時班克斯也表示，市府無法提供資金支持所有項目，其中包括1億7000萬元的學前班項目資金、以及6500萬元用於支付校園護士的工資。

班克斯表示，資金將提供給500名社工和心理醫生、社區學校、藝術計畫、公立學校體育聯盟、臨時住房協調員、翻譯服務以及雙語教育。市長亞當斯將全民掃盲視為全市教育工作的核心，班克斯表示新財年將繼續投資 投資掃盲計畫。

儘管如此，仍有部分關鍵項目將收到資金削減。市府此前已為3-K和Pre-K學前班項目撥款9200萬元，來補償即將到期的聯邦資金，但預算中仍削減了1億7000萬元的學前班項目資金。教育局表示無法估計有多少學生會受到影響。

「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)創始人朱雅婷表示，學前班項目對於在職父母來說尤其重要，但預算也需要根據需求來調整。「我當然不希望看到削減，但如果政府提供資金，而家長又沒有將孩子送去參這些學前班項目，那我認為這些資金當然應該有更好的利用方式。」

資金缺口中還包括6500萬元用於支付校園護士的工資。市教育局首席營運官員瓦德赫拉(Emma Vadehra)表示可能多達400所學校會受到影響，朱雅婷表示，目前大多數公校只有一名護士，無法再承受預算削減。「這將是一個嚴峻的問題。我認為每所學校至少需要一名護士。」