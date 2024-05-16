紐約大學畢業典禮 場內慶祝 場外挺巴示威

紐約大學畢業典禮，學生興奮慶祝。(記者劉梓祁／攝影)

在全美多所大學因校內支持巴勒斯坦 運動而宣布取消畢業典禮之際，紐約大學 (NYU)15日於洋基球場(Yankee Stadium)舉行第191屆畢業典禮，由首次以校長身分出席的米爾斯(Linda Mills)宣布2萬2000名學生完成學業；由於校方與學生示威者的持續衝突， 米爾斯演講時，有大量學生離席至場外示威。

新校長致詞 數十學生離場抗議

紐約大學畢業典禮，場內慶祝場外示威。(記者劉梓祁／攝影)

紐約大學畢業典禮，場內慶祝場外示威。(記者劉梓祁／攝影)

紐約大學畢業典禮，場內慶祝場外示威。(記者劉梓祁／攝影)

15日上午持續降雨，畢業生入場進度緩慢，且儀式開始時仍有數百人在外等候入場。大學工作人員表示，今年出席學生與去年相比明顯減少，去年畢業典禮舉辦當日陽光明媚。在本屆畢業禮舉辦前，米爾斯和行政團隊則因對親巴勒斯坦示威活動的處理方式受到學生批評，並同時面臨遏制校園反猶太主義團體的壓力。

典禮在教職員入場和學生表演開場後，由米爾斯和多位學院院長頒發本年榮譽學位，獲得者為諾貝爾 和平獎得主布舍邁烏(Ouided Bouchamaoui)、諾貝爾化學獎得主卡里科(Katalin Kariko)和人權學者米諾(Martha Minow)。三人致詞後，米爾斯演講時引來部分學生噓聲，且有數十人走出體育場抗議，並手持巴勒斯坦旗幟。

校長米爾斯發言，引起部分學生噓聲。(記者劉梓祁／攝影)

米爾斯說，在當今「充滿戰爭和兩極分化的世界」中，如何從自身所批判甚至拒絕的觀點中學習獲益，是比以往任何時候都需具備的素質。她希望畢業學子能夠「搭建和擴展」溝通的橋梁，以滿足人們對開放交流的「永恆渴望」。她致詞期間，近50人在場外示威，喊出「紐大助長種族滅絕」和「校園不需警察」等口號。

校方：「短暫噓聲」對儀式沒有影響

紐約大學畢業典禮，場內慶祝場外示威。(記者劉梓祁／攝影)

紐約大學畢業典禮，選在洋基球場舉行。(記者劉梓祁／攝影)

上月末，市警(NYPD)進入NYU校園並逮捕百餘名抗議者，其中包括學生和教職員工。大學發言人貝克曼(John Beckman)表示，典禮中的「短暫噓聲」對儀式沒有任何影響，且在場4萬人大都「享受典禮」。儘管會場內外均有警員駐守，但市警未回應是否應校方要求。示威期間，有多輛警車在球場四周待命。