我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北港媽祖首度駐駕美國舊金山媽祖廟 上百粉絲朝聖

田納西州小飛機失事釀3死 疑空中解體、殘骸區超過1公里

紐約大學畢業典禮 場內慶祝 場外挺巴示威

記者劉梓祁╱紐約報導
紐約大學畢業典禮，學生興奮慶祝。(記者劉梓祁／攝影)
紐約大學畢業典禮，學生興奮慶祝。(記者劉梓祁／攝影)

在全美多所大學因校內支持巴勒斯坦運動而宣布取消畢業典禮之際，紐約大學(NYU)15日於洋基球場(Yankee Stadium)舉行第191屆畢業典禮，由首次以校長身分出席的米爾斯(Linda Mills)宣布2萬2000名學生完成學業；由於校方與學生示威者的持續衝突， 米爾斯演講時，有大量學生離席至場外示威。

新校長致詞 數十學生離場抗議

紐約大學畢業典禮，場內慶祝場外示威。(記者劉梓祁／攝影)
紐約大學畢業典禮，場內慶祝場外示威。(記者劉梓祁／攝影)

紐約大學畢業典禮，場內慶祝場外示威。(記者劉梓祁／攝影)
紐約大學畢業典禮，場內慶祝場外示威。(記者劉梓祁／攝影)

紐約大學畢業典禮，場內慶祝場外示威。(記者劉梓祁／攝影)
紐約大學畢業典禮，場內慶祝場外示威。(記者劉梓祁／攝影)

 15日上午持續降雨，畢業生入場進度緩慢，且儀式開始時仍有數百人在外等候入場。大學工作人員表示，今年出席學生與去年相比明顯減少，去年畢業典禮舉辦當日陽光明媚。在本屆畢業禮舉辦前，米爾斯和行政團隊則因對親巴勒斯坦示威活動的處理方式受到學生批評，並同時面臨遏制校園反猶太主義團體的壓力。

典禮在教職員入場和學生表演開場後，由米爾斯和多位學院院長頒發本年榮譽學位，獲得者為諾貝爾和平獎得主布舍邁烏(Ouided Bouchamaoui)、諾貝爾化學獎得主卡里科(Katalin Kariko)和人權學者米諾(Martha Minow)。三人致詞後，米爾斯演講時引來部分學生噓聲，且有數十人走出體育場抗議，並手持巴勒斯坦旗幟。

校長米爾斯發言，引起部分學生噓聲。(記者劉梓祁／攝影)
校長米爾斯發言，引起部分學生噓聲。(記者劉梓祁／攝影)

米爾斯說，在當今「充滿戰爭和兩極分化的世界」中，如何從自身所批判甚至拒絕的觀點中學習獲益，是比以往任何時候都需具備的素質。她希望畢業學子能夠「搭建和擴展」溝通的橋梁，以滿足人們對開放交流的「永恆渴望」。她致詞期間，近50人在場外示威，喊出「紐大助長種族滅絕」和「校園不需警察」等口號。

校方：「短暫噓聲」對儀式沒有影響

紐約大學畢業典禮，場內慶祝場外示威。(記者劉梓祁／攝影)
紐約大學畢業典禮，場內慶祝場外示威。(記者劉梓祁／攝影)

紐約大學畢業典禮，選在洋基球場舉行。(記者劉梓祁／攝影)
紐約大學畢業典禮，選在洋基球場舉行。(記者劉梓祁／攝影)

上月末，市警(NYPD)進入NYU校園並逮捕百餘名抗議者，其中包括學生和教職員工。大學發言人貝克曼(John Beckman)表示，典禮中的「短暫噓聲」對儀式沒有任何影響，且在場4萬人大都「享受典禮」。儘管會場內外均有警員駐守，但市警未回應是否應校方要求。示威期間，有多輛警車在球場四周待命。

與往年邀請娛樂明星和前外國總理不同，今年紐約大學畢業典禮的致詞嘉賓為米諾。曾是哈佛大學法學院院長的她表示，儘管社會存在分裂和嚴重分歧，但「所有人都相互聯繫」，且過往非暴力民權運動的參與者，其故事將反覆教育每一代人。此外，紐大還向台灣富邦金控董事長蔡明興頒發「校長勳章」(Presidential Medals)。

紐約大學畢業典禮，學生興奮慶祝。(記者劉梓祁／攝影)
紐約大學畢業典禮，學生興奮慶祝。(記者劉梓祁／攝影)
紐約大學畢業典禮，學生興奮慶祝。(記者劉梓祁／攝影)
紐約大學畢業典禮，學生興奮慶祝。(記者劉梓祁／攝影)

巴勒斯坦 諾貝爾 紐約大學

上一則

華人留學生歡慶畢業 首盼能留美國

延伸閱讀

新州五胞胎同所大學同日畢業 移民父母驕傲

新州五胞胎同所大學同日畢業 移民父母驕傲
距離畢業典禮1周前 與校方達協議 哈佛大學挺巴學生將拆營地

距離畢業典禮1周前 與校方達協議 哈佛大學挺巴學生將拆營地
東北大學屋崙校區校警 將巡邏華埠

東北大學屋崙校區校警 將巡邏華埠
有機會就示威 哥大挺巴畢業生當場撕爛文憑 教師一臉鎮定

有機會就示威 哥大挺巴畢業生當場撕爛文憑 教師一臉鎮定

熱門新聞

紐約39歲男子帕克斯在紐約街頭用皮帶勒昏一名女子，並把她拖到路邊強暴。(擷自YouTube@NY Post)

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

2024-05-12 17:54
一名挺巴勒斯坦哥大畢業生在領取到文憑封皮後，隨即將其撕爛。(擷自哥倫比亞大學官網)

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

2024-05-13 14:09
46街地鐵站8日發生謀殺事件，17歲少女遭刺頸身亡。(記者尤昱程/攝影)

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

2024-05-09 10:19
中國億萬富翁覃輝紐約獲刑7個月並被遞解出境。（取材自微信）

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

2024-05-09 16:46
布魯克林一部公寓電梯內的攝影機，拍到一名外賣郎在搭乘電梯上樓時，偷吃外送披薩上的配料。(擷自Instagram@newyorkers)

紐約外賣郎偷吃披薩配料 被電梯監視器錄下

2024-05-12 14:43
MTA查扣遮擋牌照的「幽靈車」。(MTA提供)

遏逃避過路費 MTA嚴打擊幽靈車 1天逮19人

2024-05-13 07:12

超人氣

更多 >
知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅
樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂

樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂
美國長者性病感染率大增 原因何在？

美國長者性病感染率大增 原因何在？
斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危

斯洛伐克總理遇刺送醫 府方發言人證實：性命垂危
七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛

七旬女性也讚皺紋消失 巴黎萊雅眼霜兩萬人愛