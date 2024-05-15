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紐約「上鎖保護」大執法 第1周75家非法大麻店被關

記者許君達╱紐約報導
紐約市府在得到授權後，迅速開始針對非法大麻店進行執法行動。圖為曼哈頓一間合法大麻店。(記者和釗宇╱攝影)
紐約市府在得到授權後，迅速開始針對非法大麻店進行執法行動。圖為曼哈頓一間合法大麻店。(記者和釗宇╱攝影)

在得到州府授權後，針對非法菸草及大麻銷售商，紐約市立即展開執法行動。在名為「上鎖保護」(Operation Padlock to Protect)行動中，執法機構首周在市內關閉75家非法菸店，開罰近600萬元。

執法工作組由市府法警辦公室(Sheriff's Office)、市警局及市消費者和勞工保護局(DCWP)成員聯合組成專案組，4日、7日、9日和11日，連續出動執法，在全市展開特別執法行動，對學校和宗教場所附近的重點區域進行150次搜查。

經一周執法後，專案組共查出3878起違規行為，發出77項停止令、379份違規通知，並查封75家無證銷售菸草或大麻的商家，開出超過596萬元民事罰單。

市府表示在新授權下，紐約市執法當局將可對這些違法商戶進行更有效的制裁，當業者遭查封後，當地警察分局會對其重點監控，一旦發現違反查封命令行為，警方可直接逮捕責任人。

紐約州在合法化娛樂用大麻製品後，發放大麻銷售牌照的審核非常謹慎，但非法經營的大麻店，則不斷出現。據以前州法，紐約市當局僅被允許對違法業者開立罰單，但無權令其關店或進行更嚴厲的處罰，導致部分非法菸店有恃無恐。

今年4月達成的州新財年預算協議中，州議會法令授權紐約市查處並關閉違法業者。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，州議會支持讓執法行動變得迅速高效，他同時承諾未來會繼續加強查緝非法大麻業者。提出授權法案的州眾議員珍妮花(Jenifer Rajkumar)對執法行動表達支持，並表示，這項法案的落實是公共安全、常識與兒童健康的勝利。

大麻 紐約市 亞當斯

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