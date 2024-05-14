申換真實身分證 紐約州民不到一半

真實身分證右上角會標註星號。(取自汽車監理廳)

數據顯示，隨著聯邦實施真實身分證(Real ID)的截止日期逼近，紐約州 僅有不到一半的居民申請了真實身分證。紐約州汽車監理廳(DMV )廳長施洛德(Mark J. F. Schroeder)日前表示，為了加快辦理速度，將在機場、公園和圖書館等地增設辦證站點。

據施洛德稱，目前僅700萬紐約州居民獲得了新的身分證。而據2022年人口普查 ，紐約州共有1968萬居民，意味著只有35.6%的居民辦理了真實身分證。施洛德指出，儘管到目前為止只有一部分人辦理了真實身分證，但他對未來一年的推廣計畫充滿信心。他說：「我們很幸運還有一年的時間，我們將繼續擴大宣傳力度，鼓勵民眾前往DMV辦理真實身分證。」

在九一一恐怖襲擊之後，國會通過了真實身分證法案(Real ID Act)，旨在提高身分證件的安全標準，使得身分文件更難偽造。這種身分證右上角會印有帶白色星星的金色標誌。從2025年5月7日起，無論是搭乘國內航班還是進入政府大樓，將只接受真實身分證或護照。

DMV還在嘗試解決市民反映的「預約難」問題，並計畫設立無需預約的移動站點。施洛德提到，為了緩解DMV辦公室可能出現的大量人潮，他們將派遣團隊前往不同的地點，如機場和公園，提供現場辦理服務。