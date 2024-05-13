遏逃避過路費 MTA嚴打擊幽靈車 1天逮19人

MTA查扣遮擋牌照的「幽靈車」。(MTA提供)

為遏止逃避過路費和罰款的行為，紐約市警(NYPD)近日與大都會運輸署(MTA )繼續開展聯合執法行動，打擊在車輛牌照上動手腳的「幽靈車」。僅在一天之內，就逮捕了19人、查扣57輛車。

隨著各大橋及隧道的通行費上漲、加之曼哈頓堵車費 即將開徵，企圖靠遮擋或偽造車牌逃費的人愈來愈多。根據市主計長辦公室發布的報告，紐約市去年全年共損失了1億800萬元的應繳費用。為了懲治逃費行為，州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯 (Eric Adams)今年3月聯合宣布成立跨部門特別工作組，由MTA、紐新港航局(Port Authority)與警方合作執法。

在上周最新的一次執法行動中，MTA方面在市內多座收費橋梁上單日查扣了57輛違法車輛，他們的逃費金額總計達到30萬2000元；市警則逮捕了19名違法人員，並發出100張傳票。根據MTA公布的查扣車輛照片，有逃費車輛的牌照被快餐袋包覆，也有一輛車把牌照上的油漆刮掉，還塞了樹葉用以遮擋數字。MTA宣布，在歷次執法行動中，總共已查扣675輛車、逮捕161人、傳喚4771人。

隨著逃費行為的日益猖獗，以及曼哈頓堵車費開徵將近，紐約州府已嘗試了多種手段為收費保駕護航。今年1月，霍楚曾提出將逃避堵車費納入刑事指控的立法建議，情節嚴重者可能面臨一年監禁。而在4月最終通過的州預算協議中，州議會將對「幽靈車」規定新的處罰措施：逃費者在被抓獲後，必須現場移除遮擋車牌的物體，並被處以100至500元不等的罰款；而對於在五年內三次以上因遮擋車牌而被抓者，其車輛註冊將被吊銷。