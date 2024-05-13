鼓勵騎車 紐約市擬設路邊單車存放設施

新存車箱的構想圖。(市交通局提供)

為鼓勵市民騎車出行，市交通局(DOT)計畫在未來五年之內新增500個街邊安全存車設施，以方便單車的存放以及防盜。

根據交通局公布的效果圖，存車設施為可密閉的箱式結構、每個單元大約占用一個停車位的空間，能容納十輛左右的單車，箱內配有內置車鎖的停車架，以保證騎車人無需自己帶鎖。

交通局表示，存車箱將會主要分布在住宅區，為家中沒有空間存放單車、或無法將電單車推進公寓樓的人提供長期且安全的存車場所。而在主要交通樞紐附近，存車設施將占有更大的空間並能容納更多單車，還會配有充電設備，為電單車或電動送貨車輛提供充電及安全存放的場所。

市府公布的數據顯示，紐約市 目前每天有60萬次的單車出行，存車箱的設置有利於解決停車難題以及車輛盜竊的問題。盜竊是影響單車出行意願的一項重要因素，市府2018年曾調查發現，25%的市民曾有過單車被竊的經歷。副市長喬西(Meera Joshi)表示，愈來愈多的人選擇騎車出行，而更重、更昂貴的電單車也愈來愈多，必須為這部分居民提供更加方便和安全的存車設施，這樣才能在堵車費 高昂、街道擁堵嚴重的情況下更好地利用道路資源。

不過，該計畫目前尚處構想階段。市府僅發布了預想中的效果圖，具體的設施選址、設計方案以及預算 等都還沒有公布。選區位於史島的市議員博雷利(Joe Borelli)批評該計畫噱頭大於實際功能，「交通局在各社區巡迴講解的這項耗資巨大的多年計畫，實際僅僅是升級了一些單車架。」