哥大畢業季門禁森嚴 漢彌爾頓樓成為遊客朝聖地

穿戴鎮暴裝備的警方清場後,哥倫比亞大學(Columbia University)主建築外幾乎都有校警巡邏,穿著學士服的畢業生出示證件才可入內,人來人往的校園書局外更可見警察駐守及柵欄,過去出入無障礙的開放校風彷彿一夜之間蒸發。

紐約哥倫比亞大學學生4月下旬在校內紮營抗議以色列 在加薩 的軍事行動,要求校方從軍火商及賺戰爭財的企業撤資後,引發年輕世代聲援,一把掀起橫跨美國東、西岸校園的挺加薩示威潮,行動愈演愈烈,數間學校放話取消或延後畢業典禮,相繼要求警方介入。

紐約市警察也在4月30日持警棍及盾牌進入哥大校園,並動用胡椒噴霧,當天晚上約有50人被帶上警用巴士,每個人雙手都被束帶綁在背後。抗議團體表示,這是1968年以來最大規模的校園逮捕行動。

擅於諷刺時事的「紐約客周刊」(The New Yorker)就以畢業生雙手遭綁、在3名警察「觀禮」下領取畢業證書的插畫為本期封面。

