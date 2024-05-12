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哥大畢業季門禁森嚴 漢彌爾頓樓成為遊客朝聖地

中央社／華盛頓12日專電
哥倫比亞大學取消全校性質的大規模畢業典禮。圖為校方原本為準備畢典貼出的淨空通道公告。（美聯社）
哥倫比亞大學取消全校性質的大規模畢業典禮。圖為校方原本為準備畢典貼出的淨空通道公告。（美聯社）

穿戴鎮暴裝備的警方清場後，哥倫比亞大學（Columbia University）主建築外幾乎都有校警巡邏，穿著學士服的畢業生出示證件才可入內，人來人往的校園書局外更可見警察駐守及柵欄，過去出入無障礙的開放校風彷彿一夜之間蒸發。

紐約哥倫比亞大學學生4月下旬在校內紮營抗議以色列加薩的軍事行動，要求校方從軍火商及賺戰爭財的企業撤資後，引發年輕世代聲援，一把掀起橫跨美國東、西岸校園的挺加薩示威潮，行動愈演愈烈，數間學校放話取消或延後畢業典禮，相繼要求警方介入。

紐約市警察也在4月30日持警棍及盾牌進入哥大校園，並動用胡椒噴霧，當天晚上約有50人被帶上警用巴士，每個人雙手都被束帶綁在背後。抗議團體表示，這是1968年以來最大規模的校園逮捕行動。

擅於諷刺時事的「紐約客周刊」（The New Yorker）就以畢業生雙手遭綁、在3名警察「觀禮」下領取畢業證書的插畫為本期封面。

「我們的抗爭才要開始」。主要示威團體之一哥倫比亞大學巴勒斯坦正義學生會（Columbia Students for Justice in Palestine，ColumbiaSJP）10日發布聲明表示，與巴勒斯坦百姓76年7個月的苦難相比，示威學生所經歷的一切，根本不算什麼。

「我們選擇行動，你也必須如此，一次又一次（嘗試），直到我們的集體行動及堅拒的態度摧毀監獄，讓所有所有囚犯湧上街頭。」ColumbiaSJP未回應中央社對下階段抗爭計畫的提問。

哥大主要紮營抗議地點南草坪已不見任何帳篷，抗議學生闖入並占領的漢彌爾頓大樓（Hamilton Hall）如今成為遊客前來朝聖自拍的地點，但挺加薩的聲音仍以別的形式出現在校園周邊，例如哥大正對面建築掛上巴勒斯坦旗，校外燈桿貼有寫上「跨性別社群挺巴勒斯坦，即刻撤資」的海報。

人來人往的哥大校園書局附近則貼有反中標語，內容寫道：「暴政中國的犯罪軸心正協助恐怖分子哈瑪斯（Hamas）及流氓普亭摧毀民主烏克蘭及以色列，中國間諜正在煽動美國內亂。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部，成為新一輪加薩戰爭爆發的起火點。哈瑪斯在突襲行動殺害約1200人並擄走250多人，引發以色列重拳報復哈瑪斯控制的加薩，迄今造成近3.5萬人喪生，並釀成人道危機，約250萬巴勒斯坦人面臨饑荒，命懸一線。

數周以來，年輕人對加薩戰爭憤怒幾乎占據全國政治論述，兩大黨議員紛紛前往哥大及其他大學聲援或譴責，民眾也拿放大鏡檢視總統拜登相關表態。喬治華盛頓大學的抗議人士曾對中央社表示，拜登對加薩戰爭的處理方式令人高度不滿，一定會讓他丟了總統大位。

不過，「紐約時報」日前引述近期的民意調查報導，頭條新聞並未反映年輕選民最在意的議題。近幾個月進行的調查顯示，年輕人更可能同情衝突下的巴勒斯坦人，但很少有人將以色列與哈瑪斯戰爭列為今年選舉的首要議題。

報導指出，一如其他選民，年輕世代常將經濟問題放在首位。目前幾乎沒有證據表明，美國對以色列入侵加薩的支持是他們相對不滿的關鍵因素。

以哈衝突背景下，過去十年來，美國逐漸轉同情巴勒斯坦。蓋洛普數據顯示，雖然51%的美國人仍然更同情以色列人，但現在有27%的人同情巴勒斯坦民眾，高於2013年的12%。

根據 「皮尤研究中心」（Pew Research Center）最新民意調查，18至29歲的年輕人同情巴勒斯坦人的可能性是65歲以上的人的3倍，也是整體成年人的兩倍。

這種轉變與世代差異高度相關，不僅反映衝突本身的變化及以色列政治右轉，也呈現十年來親巴勒斯坦團體一直努力將挺巴論述與「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）等美國國內運動連結。

如此策略或許奏效，使撤資的呼聲在大專院校中取得進展，例如美國布朗大學（Brown University）與抗議加薩戰爭的學生達成協議，學生將清除校內營地，校方則將考慮從以色列撤資。

哥大抗議學生闖入並占領的漢彌爾頓大樓，如今成為遊客前來朝聖自拍的地點。（路透）
哥大抗議學生闖入並占領的漢彌爾頓大樓，如今成為遊客前來朝聖自拍的地點。（路透）

巴勒斯坦 加薩 以色列

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