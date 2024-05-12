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華埠老字號丁友鴻禮品熄燈 店主憶66年歲月

記者范航瑜／紐約報導
丁友鴻禮品公司最後一夜的清倉。(記者范航瑜／攝影)
丁友鴻禮品公司最後一夜的清倉。(記者范航瑜／攝影)

在曼哈頓華埠營業超過一甲子、社區內歷史最悠久的商戶之一「丁友鴻禮品公司」(Ting's Gift Shop)，受到疫情打擊與購物型態的改變吹熄燈號，10日晚在勿街(Mott St.)舉辦結業活動，告別這個朝夕相處了66年的社區，不少顧客趕來道別。

當晚的活動在「絲路咖啡」(Silk Road Cafe)內舉辦，除了熟悉的老面孔，店內也不乏聞訊而來的新朋友。顧客翻看來自世界各地的各種獨特的小飾品和衣服。其中一些旗袍是用上世紀60年代從香港進口的上等絲綢製成，現已難以找到。在現場，丁家兩代掌櫃人與顧客們分享了這家小店的故事。

「我媽媽一直夢想擁有自己的一家店鋪，」丁友鴻禮品公司第二代老闆丁珊珊(LilianTing)說。1958年，丁婷(Tam Ting，音譯)與丈夫丁友鴻租下了位於披露街(Pell St.)交宰也街(Doyer St.)的路口的一間店鋪，開一家小小的禮品店，名為丁友鴻禮品公司。

這家小店剛開起來時，沒人料想到它能在這裡堅持66年。60多載過去，丁友鴻禮品公司也成為了華埠歷史最悠久的商戶之一。

「從前，媽媽每年至少會旅遊一次。每次她回家打開行李箱，就是我們最期待的時刻」；丁珊珊說，媽媽的行李箱就是她們的藏寶箱。裡面裝滿了從香港、台灣、印尼淘來的各種精巧物件，甚至有的來自她們聞所未聞的中國的某個無名小村莊。

「無論什麼東西，只要媽媽感興趣，她就會想放一個在自己的店裡。顧客每次來都會發現不同的商品，每次來都是一場尋寶之旅。」

隨著父母年事漸高，能夠打理店鋪的時間也少了。三姊妹也開始主動承擔更多責任。丁珊珊從小在這間店鋪裡長大，連學生時代的不少作業都是在這裡完成，禮品店的生意也讓她們幾乎認識這裡所有的街坊鄰居，「這家店對於我來說從來就不只是一份工作，顧客們就是我們的朋友。」

由於疫情打擊和線上購物等種種困難的出現，店鋪生意也在近年來愈發步履維艱。最終在續租困難的條件下，三姊妹決定閉店。但丁珊珊也表示，這並不是丁友鴻禮品公司的終點，未來也許會嘗試「快閃店」(pop-up store)等新經營模式，「是時候開啟新的篇章了。雖然不捨，但是媽媽告訴我們要往前看，」丁珊珊說。

客人挑選衣服。其中一些旗袍是用上世紀60年代從香港進口的上等絲綢製成，現已難以找...
客人挑選衣服。其中一些旗袍是用上世紀60年代從香港進口的上等絲綢製成，現已難以找到。(記者范航瑜／攝影)
丁友鴻禮品公司向社區道別。左二起為丁珊珊、丁明明(EleanorTing)與丁芯...
丁友鴻禮品公司向社區道別。左二起為丁珊珊、丁明明(EleanorTing)與丁芯芯(JonaTing)。(記者范航瑜／攝影)
已關閉的店鋪屋簷上停留著幾隻鴿子。(記者范航瑜／攝影)
已關閉的店鋪屋簷上停留著幾隻鴿子。(記者范航瑜／攝影)
門上的店名「Ting's」已模糊不清。(記者范航瑜／攝影)
門上的店名「Ting's」已模糊不清。(記者范航瑜／攝影)

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