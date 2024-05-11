紐約客談／遣返令增加 走線客何去何從

美國走線 客的前景可能不那麼光明了。從去年10月到今年3月底，居住在紐約州的無證客 共收到1萬6533個司法驅逐令，僅次於德州的2萬4410個。值得華人 注意的另一項報導顯示，中國正和美國合作，接收被遣返的走線客。

一方面，紐約市自2022年以來已經吸收了17萬5000名無證客，早已經不堪重負。無證客的存在擠占了教育的經費、圖書館的經費，同時帶來了許多犯罪，根據警方，有不少幫派分子隨著這波移民潮進入美國，為此占據了警方的資源，讓本地居民抱怨不已。

但一方面，同為移民的大部分華人或者其他族裔，也許會在某種層面同情他們的遭遇，因為有著同樣的文化和背景，他們理解這些新進移民的憧憬以及肩上的負擔。

一名前幾日接受外媒採訪的23歲華人陳小姐，就是一個最好的例子，她在中國無法當基督教徒，成為她遠走高飛的原因，來美國接受宗教庇護。她在教會兄弟姐妹的資金支持下，通過人口販運集團，費盡千辛萬苦來到美國。

她懷揣著美國夢，希望在美國獲得自由民主的生活，這無可厚非，甚至天經地義，如果被遣返，她將如何自處？

動盪的大環境下，導致無數的人們爭取少得可憐的資源，對於想要在美國爭取美好生活的人們，這扇大門也即將向他們關閉，即使到達美國，無證客和本地人之間的鴻溝也愈來愈大，沒有歡迎的雙臂，取而代之的是懷疑的眼光和激烈的話語。

走線客未來的道路，將會愈加狹窄，美國夢恐怕也將成為更加難以實現的空中樓閣。