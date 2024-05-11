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宣傳打擊零售盜竊 曲怡文籲店家貼海報

記者顏潔恩／紐約報導
曲怡文10日攜手華裔商家召開記者會，向當地華人宣傳有關打擊零售盜竊犯罪的新法案。(記者顏潔恩 / 攝影)
曲怡文10日攜手華裔商家召開記者會，向當地華人宣傳有關打擊零售盜竊犯罪的新法案。(記者顏潔恩 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)州參議員曲怡文10日攜手8大道多名華裔商家召開記者會，向當地華人宣傳有關打擊零售盜竊犯罪的新法案，呼籲商家了解這些保護措施，必要時能為自己維權；她也表示，在店門口張貼宣傳海報將起到警示作用，讓不法分子不敢輕易為非作歹，呼籲有需要的商家到辦公室索取海報。

曲怡文10日強調，近期簽署成法的一系列措施，將提高商家的權益；其中包括將襲擊店員列為刑事重罪、允許檢察官依據小偷在不同商店、或同個商店多次盜竊所累加的零售商品價值，對歹徒提高控罪；撥款4000萬元成立專門調查零售盜竊的執法機構部門；以及幫助小商家承擔設置監控攝像的部分費用等。

餐飲業者林錚表示，8大道商家長期面臨惡意騷擾、食品盜竊等問題，再者市府官員進行執法時，反而放過無證攤販，繼而向合法店主開罰單，令他抱怨，紐約市很多政策總讓「好人付出代價、壞人不會面臨懲罰」；所幸新政策的頒布將緩解商家的痛楚和難處，將公道還給商家，對他們生意的持續發展將成為很大的助力。

曲怡文表示，儘管新法實施，但仍需靠社區民眾的傳播、以及持續性的教育宣傳，才能讓更多人意識到他們的權利，這同時也會令不法分子警覺，得過且過、小偷小搶的行為不會再被容忍，違法一定會遭到懲罰。

她指，其辦公室已印製含有中英文在內的宣傳海報，重點列出「攻擊商家店員屬於聯邦重罪」的字句，鼓勵店家將海報貼在門口，發揮震攝作用。有需要的民眾可到曲怡文辦公室領取海報，地址是布碌崙漢密爾頓堡(Fort Hamilton)6605號。

布碌崙 8大道 紐約市

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