中國富豪覃輝判刑七個月 將被遞解出境

中國億萬富翁覃輝將被遞解出境。(取材自微信)

北京夜總會「天上人間」前老闆、曾名列「富比世」雜誌億萬富豪榜、香港星美文化創辦人覃輝9日被紐約東區聯邦法院判處七個月監禁，罪名包括以他人名義提交政治獻金、移民欺詐以及偽造身分證件；56歲的覃輝已於今年3月認罪，作為認罪協議的一部分，他同意放棄通過詐騙手段獲得的永久居留身分，將在宣判量刑後立即被遣返回國。

法庭文件顯示，從2021年12月至2022年12月，覃輝以他人的名義向多名民選官員或候選人捐款1萬1600元，其中包括一名紐約市民選官員候選人、紐約東區一名國會眾議員、以及羅德島州一名國會議員候選人的競選委員會；覃輝同意向那些被借用名義的人償還他們支付的政治獻金。

作為認罪協議的一部分，覃輝還承認於2019年4月向美國移民局 提交了虛假的合法永久居民身分申請，當時他宣誓從未使用過另一個名字，但實則上，一名中國政府官員給了他李木林(Muk Lam Li音譯)的化名；從2008年到提交申請文件期間，覃輝用這個化名獲得了包括香港身分證、中國身分證和香港護照在內的各種身分證明文件。2017年9月左右，覃輝還使用這個化名，從中國向美國銀行帳戶轉帳500多萬元，其中一部分用於購置在曼哈頓居住的豪華公寓。

此外，覃輝還承認騙取駕駛執照，2020年12月，覃輝開車從紐約前往佛羅里達州，他隨後用假冒的佛州 住址，向佛州公路安全和機動車輛局申請了駕照 ；他聲稱自己是佛州居民，但實際上，他當時是紐約長島老韋斯特伯里(Old Westbury)和曼哈頓居民，根本沒有在佛州居住。覃輝拿到佛州駕照後，曾向銀行和一家機動車保險公司出示過該駕照，作為身分證明。

2023年9月22日，覃輝前妻向警方報案，指覃輝對她家暴；警察趕到現場後逮捕了覃輝，他之後獲得保釋，同年10月2日，覃輝再次被捕。