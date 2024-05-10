紐約客談／驅逐庇護客？市府怎麼做都兩難

移民危機對紐約市所造成影響已是老生常談，但其數量和所造成影響仍不斷擴大，雖邊境問題為聯邦事務，但「移民友好」的紐約市府作為受指責對象，也正不斷提出舉措以控制影響，但一份來自主計長的報告則令其遭到質疑。

報告表示，市府並未妥善實施早前推出的庇護 所60日居住限制，且在資源分配和就業輔導等方面存在諸多不足，令本就混亂的無證客 管理體系處在更加不穩定狀態；此報告建議市府取消60日限制，令市長亞當斯 的努力回歸「原點」，改為重新在工作許可等方面尋找突破口。

不難看出，市府已在是否強制驅逐庇護客的問題上出現分歧，但無論驅逐與否，對當下的城市而言，都將令居民感到不滿和最終受害；正如亞當斯早前極力要求修改「庇護權」時所言，若允許無證客始終居住在收容所內，其將對市府造成極大的財政困境，不僅令市民的稅款流失，還會令許多公共項目的撥款得到裁減。

反之，若強制庇護客自力更生，則也會有大量居民指遊民和罪犯流入街頭，對治安和環境造成影響，例子包括不斷發生的遊民傷人案和地鐵內的無證攤販等，華人社區也早有怨言；加之市府對無證客就業指導有限，且後者沒有財力尋找新住所，在如今「租霸」事件頻頻發生的背景下，難免令人擔憂該群體將助長愈發頻繁的占屋現象。

因此，此問題實為兩難的選擇，儘管市府在試圖維護人道主義原則與確保市政運作之間找到平衡，但無論作何決定，都將造成可預見的負面影響和反對意見；從最理想角度而言，最佳方式則是聯邦採取措施或紐約不再接受庇護者，但其難度可想而知。