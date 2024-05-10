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無證客限住60天 市主計長批政策草率

記者劉梓祁／紐約報導
無證客限住庇護所60天，市主計長指落實草率。(市長辦公室提供)
無證客限住庇護所60天，市主計長指落實草率。(市長辦公室提供)

紐約市近年不斷有無證客湧入，不僅令市府財政支出承受巨大壓力，也使城市面臨潛在住房和土地危機，為此市長亞當斯(Eric Adams)已調整「庇護權」法(Right to Shelter)，要求庇護客在60天內離開安置處；針對此舉，市主計長蘭德(Brad Lander)9日發布報告，指此限制的實施效果「草率且不佳」，呼籲市府應轉而提出相關規定，給向無證客提供法律援助、工作許可。

根據主計長辦公室報告，市府針對移民危機所頒布的60天居住限制，不僅存在書面政策、培訓和宣傳不足的問題，且在幫助移民建立獨立生活方面所做的工作，非常有限；市府紀錄顯示，截至4月28日，當局已向1萬229個攜孩童家庭發放60天期滿通知，影響到的人數為1萬9497名成人和1萬8149名兒童。

自2022年春季以來，已有超過18萬無證客抵達紐約市，報告發現，60天政策的實施方式「混亂無章」，其對庇護客的通知、員工培訓、以及書面指南均「嚴重不足」；蘭德舉例說，新限制對孕婦和新生兒家庭提供豁免，但未能向僱員或承包商提供政策解讀。

同時，儘管市府承諾將幫助庇護客獨立生活，但報告指其對家庭實現自給自足幾乎無用處，因所提供的幫扶十分有限；另外，蘭德還認為市政府在庇護系統中歧視攜學齡兒童的家庭，導致兒童的學習進程受到干擾。蘭德還表示，市府令逾3萬7000人「反覆接受」庇護所替代方案的篩查。

蘭德也指，市府在進行驅逐和記錄相關數據方面存在「重大管理缺陷」，當前，安置庇護客的工作主要由市社會服務局(DSS)和市遊民服務局(DHS)等部門領導；對此，調查報告建議市府結束60天的庇護限制，改為實施能夠幫助無證客獲得法律援助和工作許可的政策，若要繼續實施60天規定，則需糾正政策中的「關鍵缺陷」，制定清晰的政策和程序。

針對移民問題，曼哈頓華埠不斷有居民抱怨，其導致街頭遊民和非法商販增多，危害治安和生活質量，希望市府能夠妥善處理。

庇護 無證客 移民

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