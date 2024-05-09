皇后區新騙局 假扮中東土豪敲詐路人

近日皇后區多名華裔表示，在皇后區遇到了新型騙局，常常是一夥裝扮成來自中東或歐洲的體面男子，以各類藉口接近路人，騙取財物或者向路人售賣低價的「大牌」服裝。圖為長島市。(記者高雲兒／攝影)

近日皇后區多名華裔 表示，在該區遇到了新型騙局，常常是一夥裝扮成來自中東或歐洲的體面男子，以各類藉口接近路人，騙取財物或者向路人售賣低價的「知名品牌」服裝；這些華裔希望其他民眾注意，謹防此類騙局。

據這名爆料的華裔王先生說，自己於5月1日下午，在長島市 的目標百貨門口，經過一輛白色吉普車時，車上的兩名男子搖下車窗，詢問這是哪個區域？在王先生回答以後，坐在副駕駛的中年男子下車，「他說自己來自義大利，要去JFK機場，趕晚上9點的飛機，但是自己手機沒有流量無法導航，想請我幫忙，問我有沒有谷歌 地圖」。

王先生形容這名男子穿著正裝，戴著金絲眼鏡，看起來十分體面，「我當時有點警覺，但是又覺得大白天的，人來人往，且我又是男生，還是答應幫他忙。」

於是王先生就搜了谷歌地圖，問如何幫他，該男子表示，請王先生按照他的指示，一步步拍照，「期間我一直很警覺，離車子有一米遠。印象中他還擺弄了一下他車上的古馳(Gucci)包，然後我猶豫，不想把我的手機給他，他就把他的手機遞給我說，用他的手機拍照。」

王先生把手機還給他後，對方問：你是一步一步拍的嗎？拍了幾張？王先生說五張。對方追問是否可以檢查，王先生直接離開，之後這名男子也開車離開。

王先生表示，他回想起來此次經歷，覺得疑點滿滿，第一是車上有兩人，怎麼可能兩人都沒有手機信號，而且車上應該也有導航；第二他認為，此人有車有司機，為何要找陌生人問路？他說出此事，希望其他民眾不要上當。

另一名華裔在社群網站看到此事後，說在4月29日也在長島市遇到兩人，「我說我在tiktok上刷到過你們的騙局，然後他們就走了」，他反映，這些人可能乞討錢財或者假扮大牌設計師，低價售賣所謂的高級服裝。

還有一名華裔反映，曾在貝賽遇到一個自稱杜拜富豪的人，「他說被女人騙了錢現在要錢買機票，回去後肯定十倍還我，最搞笑的是還跪下來求我」。