全美最大 紐約市去年房租漲速為工資七倍

報告顯示，去年紐約市的房租漲幅達到工資漲幅的七倍之多，房租和工資漲幅差距為全國各大城市最大。(美聯社)

最新研究報告顯示，去年紐約市 的房租漲幅達到工資漲幅的七倍之多，房租和工資漲幅差距為全國各大城市最大。紐約州 水牛城的房租和工資漲幅差距則為全國第四大。

根據房產信息平台Zillow發布的報告，紐約市的租金 在過去一年上漲了8.6%，而同期工資僅增長了1.2%。自2019年以來，紐約市的租金價格累計上漲了27.5%，而工資的增幅僅為11.2%。

這項研究結合了Zillow和租房網站StreetEasy的租金數據，以及商務部勞工統計局的全國工資信息。結果發現，美國50個最大城市中，有44個城市的租金漲幅超過了工資漲幅。

報告顯示，波士頓的工資和租金漲幅差距位列第二。截至2023年，波士頓的工資下降了1%，而租金卻增長了5.8%。排名第三的是俄亥俄州辛辛那提，工資在過去一年僅增長0.9%，但租金卻上漲了7.3%。

紐約州的水牛城排名第四，租金增長6.2%，而工資僅上漲0.7%。其他租金漲幅明顯超過工資漲幅的大城市，還包括芝加哥、克利夫蘭、羅德島州的普羅維登斯、康州的哈特福德、孟菲斯和佛州的坦帕。

根據報告，自2019年以來，全國的房屋租金增速就是工資增速的1.5倍。租房需求大部分來自千禧一代，而且千禧一代以及Z世代租房的時間，比以往世代的租客更長；對住房的強勁需求加之全美住房短缺問題，導致租金快速上漲。

StreetEasy學者Kenny Lee表示，全國大部分地區在解決住房危機方面取得了一定的進展，但不幸的是，紐約市正朝相反的方向發展；「盡管紐約市的就業市場強勁，甚至在某些方面正因這一原因，普通租客能夠負擔的價格與市場上租金價格之間的差距正在擴大。許多市場新建的多家庭住宅緩解了供給壓力，但在紐約市，建房速度根本無法滿足需求。」