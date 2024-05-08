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紐約客談／滯脹的美國 中產的惡夢

紐約客談

在經歷新冠疫情的低谷後，紐約市房租隨著凶猛的通貨膨脹節節攀高，去年的房租漲幅居然達到工資漲幅的七倍，讓本來就已經惡化的住房危機雪上加霜。

一般來說，經濟發展促進工資增加，會帶來適度的通貨膨脹。然而，疫情期間百業凋敝，為了挽救經濟，美聯儲不得不大把印鈔、國會刺激法案屢屢出台，終於在2022年引爆通貨膨脹。那時，紐約州的汽油價格一度達到每加侖五元以上，讓人叫苦不迭。

如此一來，將維護就業和控制通膨作為兩大職責的美聯儲，也就被迫開始迅速加息，短時間內將聯邦基準利率從0%附近提升到目前的5.5%，企圖以緊縮銀根來打擊通膨。經過一年多的努力，通膨雖然不如巔峰期9%那麼高，但是仍然沒有降到美聯儲2%的目標範圍。

與此同時，美聯儲期待的經濟軟著陸似乎也要落空，美國第一季度GDP增速和3月就業數字遠遜預期。疊加通脹居高不下，美國似乎又要走回上世紀70年代末經濟停滯、通貨膨脹的老路，這就是俗稱的「滯脹」。

上一次，美國通過暴力加息、縮減支出、產業外包，走出了滯脹陰影。但這一次情況不同，美聯儲已經陷入了進退維谷的境地。一方面，如果像上次一樣暴力加息到20%，後果一定是經濟崩潰、遍地失業，這無論從政治上還是經濟上都是不可承受的。另一方面，如果要促進經濟，就得降息，這樣的話通脹將捲土重來，老百姓一樣苦不堪言。

這種情況下，受傷最深無疑是中產。他們既不能像低收入者一樣領福利、住租金穩定公寓，也沒有能力像富豪一樣投資增值，只能看著萬年不漲的工資，被洶湧猛漲的租金吞噬殆盡罷了。

通貨膨脹 租金 就業

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