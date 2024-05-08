紐約租霸危機／帕拉迪諾：租霸案移交刑事法庭

皇后區市議員帕拉迪諾表示，「租霸」是一場真正的危機，將「租霸」案件移交到刑事法庭，是緩解危機的重中之重。(取自帕拉迪諾X平台)

近年來，非法「占屋者」和各類「租霸」案件愈演愈烈，遍地開花，引起了許多紐約市官員的注意，而自上任以來就開始處理類似事件的皇后區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)對這一話題反響強烈，她在近日接受本報記者採訪時，表示這是一場真正的危機，將「租霸」案件移交到刑事法庭，是緩解危機的重中之重。

打擊租霸行動已開始

作為皇后區第19市議員選區的市議員，帕拉迪諾說，自2021年當選以來，就一直在努力解決這個問題，「僅在我所在的地區，就有無數房東 和業主在我的辦公室反饋，遇到的租戶拒絕支付租金 卻還試圖要求租賃權利」。她說起碰到的第一個租霸，在與他當面對質時，「他還對著我的臉吹大麻菸。」

近日，民選官員開始出台相關政策，保護房東合法權益。長島共和黨議員馬拉泰(Mario Mattera)提出允許警方基於房東的宣誓投訴，立即驅逐「租霸」，無須漫長的法律程序；州眾議員布魯門卡拉(Jake Blumencranz)和帕拉迪諾則提議延長租客 獲得權利的時間，並將租霸案件提交到刑事案件；州參議員劉醇逸及州眾議員金兌錫則提出，將「占屋者」定義為「沒有法定權利、正當權益、以及許可而進入一處房產或是建築物的個人」。

皇后區市議員帕拉迪諾表示，「租霸」是一場真正的危機，將「租霸」案件移交到刑事法庭，是緩解危機的重中之重。(記者高雲兒／攝影)

非法占屋≠弱勢租客

帕拉迪諾對此表示欣慰，她說，非法入侵和擅自占屋者一定要和陷入困境的正常租客區分開來，法律也應該對兩者區別對待，前者應該視為刑事問題，後者視為民事問題，「不幸的是，紐約州已經在大多數情況下將明顯的犯罪案件僅僅視為民事問題，這使得案件拖延數年，大大減少了違法者可能承擔的後果。」她補充，民事審判制度是導致法院案件的擠壓和延遲的重要原因，「該制度根本不是為了處理被剝奪財產的緊急刑事案件而設計的，而將這些具體案件移出房屋法庭將減輕案件積壓。」

為了房東和房客的權利平衡，馬拉泰表示，如果錯誤驅逐，會提供賠償，帕拉迪諾對此同意，認為在確保房東不能占租戶便宜和保護業主免受侵害之間，需要找到一個平衡；但她不同意一些專家將租霸和租金太高聯繫起來的看法，她認為，「占屋者」和「擅自闖入者」都是在未經業主同意或知情的情況下擅自進入物業並占用該物業，「這些都是犯罪騙子，無論租金成本是低是高，他們都會參與這些騙局。」

房東出租時小心為妙

她最後說，由於立法需要時間，所以房東目前如需出租房產，還是要小心為上，「你要親自學習相關法律，不要僅僅因為他們是第一個出現的人就把房子租給他們。進行背景和信用調查，預先要求支付保證金，並始終密切關注您的財產。我在我所在地區為小房東舉辦了多語種教育研討會，以幫助在問題發生前預防欺詐。一旦您懷疑有問題，立即聯繫律師、警察和當地官員。」