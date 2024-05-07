紐約州共和黨 歡慶亞裔傳統月

州參議院11選區參選人朱雅婷(左)、17選區參選人陳學理(右)，日前參加紐約州共和黨亞裔傳統月慶典。(讀者提供)

為慶祝一年一度的亞裔 傳統月，紐約州共和黨 亞裔黨團(NYGOP Asian Caucus)和紐約州共和黨委員會，於日前在長島格蘭科夫莊園(Glen Cove Mansion)共同舉辦亞裔傳統月慶典；參與者一同回顧了亞裔美國人的歷史，並表彰了各行各業中的傑出亞裔人士，感謝他們對社會和社區的卓越貢獻。

紐約州共和黨主席考克斯(Edward Cox)表示，亞裔對教育的價值觀和重視值得社會大眾讚賞，而紐約共和黨會捍衛學校擇優錄取制度和學生選校的權利；當考克斯在提問環節被問及他最喜歡中餐的哪一菜系時，他回答福州菜，引起現場一陣歡呼。

州參議會少數黨領袖奧特(Robert Ortt)說，為何世界上有那麼多人要來美國追求美國夢？其根本原因是因為美國是世界上機會最多的國家，而民主黨試圖剝奪學生對教育的選擇權，將使這樣的機會從他們手中流失。

宴會參加者除了考克斯和奧特以外，還包含許多華裔政界領袖如州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、州參議會11選區參選人朱雅婷、17選區參選人陳學理和州眾議會40選區參選人王紹權等300多人參加。