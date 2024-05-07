共和黨民代參選人 轟移民政策一團糟

金恩表示，自拜登上任以來，無證客人數激增。(記者尤昱程／攝影)

無證客 問題是今年選舉中兩黨關注的焦點。紐約州國會眾議員第5選區共和黨 參選人金恩(Paul King)、州參議會第11選區共和黨參選人朱雅婷、州眾議會第29選區共和黨參選人摩爾(Dwayne Moore)6日共同發布記者會，表達對現行的移民政策感到不滿，他們提出實際修改方向，期當選後能改善社區現況。

朱雅婷對現行無證客政策感到不滿。(記者尤昱程／攝影)

朱雅婷表示，自從2022年春季以來，已有約17萬5000無證客進入紐約市，相當於填滿四次法拉盛花旗場(Citi Field)；她說，過去兩年來我們為了維持6萬5000名移民家庭 的生活，花費了近100億美元，這給紐約市帶來了巨大的財政壓力，而這樣的壓力，卻要從市民支付稅款來承擔。

在朱雅婷提出的具體作法中，除了包括取消所有無證客假釋相關的法規，還有支付無證客離開紐約州的單程巴士票；此外，她認為紐約需要終止庇護州的地位，並停止提供工作機會給無證客，確保像Uber Eats和DoorDash這樣的外賣公司，對其工人進行身分審查。她說，這些公司透過低價聘用無證客而獲利豐厚，剝奪了合法居民的工作機會。

據了解，記者會舉辦地點皇后區山巔酒店(Hillcrest Hotel)日前被改建成了一個無證客收容所，由於它鄰近住宅公寓大樓以及學校，因此引起當地居民對治安感到不放心。

摩爾則表示，學校關乎孩子未來的問題，自2022年來增加的1萬名無證客小孩，已使不堪重負的學校系統再次超過負荷，「教師短缺的問題已經難以解決，而學校又塞滿了1萬名不會說英語的孩子，這實際上是在從我們的孩子手中奪走未來。」

金恩表示，現行的移民政策一團糟，每天有大量無證客從邊境湧入社區，這是對那些以正確方式來到美國，多年來努力工作力求取得綠卡的合法移民是個很大的背叛；「他們幾十年來一直努力建設他們的美國夢，現在他們正受到無證客無法無天的威脅。」

據金恩提供的數據，過去幾十年來國會在兩黨的領導下，兩黨雖未能就邊界和移民問題找到解決方案，但非法移民的數量一直非常穩定，經歷了歐巴馬和川普執政時期；他表示，總統拜登上任的第一天，即通過行政命令開始撤銷川普政府的移民政策，導致非法進入美國的無證客人數飆升。