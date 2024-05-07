哥大取消畢業典禮 華生遺憾 紐大、康乃爾如期舉行

哥大在強行清場校園抗議活動後，依舊取消了原訂5月15日舉辦的畢業典禮。(記者許君達／攝影)

在邀請警察入校逮捕數百人、並強行將校內挺巴勒斯坦學生運動清場後，哥倫比亞大學在6日宣布，將取消原定於15日舉行的全校畢業典禮。華生感到倒霉，認為校方處理失當。

哥大 4月17日發生挺巴學生抗議，進而發展成占領校園南草坪的學生運動後，曾先後兩次急於邀警入校逮捕和清場，被廣泛認為是為了給預定的畢業典禮清掃障礙。校長莎菲克(Nemat Shafik)此前也證實了這一說法。不過，在強行肅清學生運動並激起全國大規模反彈後，哥大最終還是放棄了畢業典禮。

校方稱，安全問題是決定取消畢業典禮的主要原因。副校長張本恩(Ben Chang)表示，在當前的局勢下，在校園內舉行大型活動存在安全隱患。作為替代方案，哥大將以學院為單位，分別舉辦小型典禮，地點選在曼哈頓島最北端的貝克體育場(Baker Athletics Complex)，該地距離哥大主校園超過100個街區。

取消畢業典禮決定遭到了普遍的批評。州長霍楚 (Kathy Hochul)6日表示，每個畢業生都應該能在畢業典禮上縱情慶祝，他們不該因為他人的行為而被剝奪這個機會；國會眾院 議長強生(Mike Johnson)則指責校方放棄校園的控制權，並呼籲董事會立即解雇校長莎菲克。

即將畢業的哥大新聞學院研究生孫同學表示，校方的處理方式讓人感到他們的「無能」，從抗議活動開始到升級，校方每次的處理都進退失據，到最後既把矛盾激化到了不可收拾的地步，又沒有達到按時舉辦畢業典禮的初衷。

孫同學透露，她的父母已經買好了機票打算飛來參加畢業典禮，沒想到等來了這樣的結果，實在遺憾。不過，她認為自己還不是最倒霉的，今年畢業的大學部學生才最不幸：他們入學的時候正趕上疫情，無法入校，畢業時又被取消了畢業典禮。「哥大能不能退學費？」她笑言。

霍楚透露，她已與紐約州其他多所高校取得聯絡，包括紐約大學(NYU)、康乃爾大學（Cornell University)、紐約城市學院(City College)和州大(SUNY)等，各校領導層均表示會如期舉行畢業典禮。