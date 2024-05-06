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紐約市多間猶太教堂收大量炸彈威脅 警方確定為假警報

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市多個猶太教堂、機構近期接獲炸彈威脅。(路透社)
紐約市多個猶太教堂、機構近期接獲炸彈威脅。(路透社)

紐約市反以親巴示威餘波未平，4日紐約地區多個猶太教堂、社區中心收到電郵炸彈威脅，儘管警方最終沒有找到爆炸裝置，但已引起猶太社區的恐慌，擔憂反猶暴力行為將會持續激增。

據執法人員透露，紐約市超過20間猶太教堂和機構4日在短短幾個小時內，陸續收到炸彈威脅，來自曼哈頓、皇后區、布碌崙(布魯克林)、紐約上州、長島的猶太機構等，均獲得相同警告；消息指，這些威脅來自於一群自稱為「Terrorizers111」的恐怖主義分子，他們在電郵中強調，已將爆炸裝置藏在各個建築物內，「這不是一個威脅，你有幾個小時的時間可解除武裝，否則就等著鮮血灑滿得到處都是。」

針對這些炸彈威脅，警方已確定為假警報，並未找到任何爆炸裝置；州長霍楚(Kathy Hochul)不久後發出一則聲明，表示其辦公室意識到這些威脅，並正和執法部門協調，密切地監控著局勢，「威脅已被確認為不可信，但我們絕不會容忍散播恐慌和反猶太主義的行動，相關人士必須為他們卑鄙的舉動承擔責任。」

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)5日宣布，將撥出4億元聯邦資金，以通過資助保全、監控安全系統來保護宗教場所；他指，面向紐約市猶太教堂的炸彈威脅已給人們造成極大的恐慌，但可悲的是，隨著反猶太主義情緒的抬頭，這些威脅並不令人感到震驚。

紐約市警也表示，除了針對猶太教堂的炸彈威脅，位於展望公園(Prospect Park)的布碌崙博物館(Brooklyn Museum)，4日也收到了虛假的炸彈威脅。

根據統計，自以哈衝突爆發起，美國去年發生了8873件反猶太暴力事件，比2022年增加了140%，2023年針對猶太機構發出的炸彈威脅便多達1009宗；針對4日的威脅事件，紐約市警暫未作出回應。

猶太 紐約市 布碌崙

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