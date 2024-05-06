哥大示威市警抓捕 一警員意外開槍 將重新受訓評估

警方表示，有警員在進入曾被占領的建築漢彌爾頓大樓後意外開槍。(路透)

在全國多所大學發起紮營抗議以支持巴勒斯坦的運動後，紐約市 哥倫比亞大學的校內示威在大批市警(NYPD)進入後結束，並有過百人被捕待控；事後警方表示，有警員在進入曾被占領的建築漢彌爾頓大樓(Hamilton Hall)後意外開槍，相關影像目前已提供予曼哈頓 地區檢察官。

哥大示威進行時，校外有市警值守。(記者劉梓祁／攝影)

市警日前表示，在多個隊伍執行驅逐漢彌爾頓大樓占領者的任務時，有一名警銜為巡官的警員建築內「意外」開火。警方表示，該名警員在進入大樓一層後將同層辦公室的一個上鎖玻璃門打破，並將他裝有手電筒的9毫米手槍從右手換至左手，以便伸手入從破碎的玻璃門內開鎖。

過程中，他的手槍在換手時走火，造成一發子彈射穿玻璃並擊中牆壁後掉落至地板。市警「緊急勤務組」(ESU)助理總警司瓦爾德茲(Carlos Valdez)表示，涉事警員在發現槍枝走火後，立即詢問了其餘成員以確保無人受傷。警方指，該警員所在隊伍進入辦公室後發現其中無人。

市警表示，儘管抗議者均被轉移至大樓一層的特定區域等候處理，但警員當時並不清楚上鎖辦公室的內部情況，如是否有人藏匿。儘管未透露此名警員的姓名，但瓦爾德茲指其為「經驗豐富」的成員，並擔任巡官已有八年。走火後，該警員將接受培訓並被重新評估。

目前，由此警員隨身相機所記下的走火片段，已被交予曼哈頓地區檢察官辦公室。瓦爾德茲強調，本次應對被占大樓的行動是一次「大規模、複雜且不斷變化」的行動，且警員不得不在光線較暗的區域中行進。

針對走火，市警公共信息辦公室副局長謝帕德(Tarik Sheppard)表示，警方高層和市長亞當斯 (Eric Adams)等人早已知悉此事，但相信無需主動提出，因其並不具備足夠的「異常」性。