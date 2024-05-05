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紐約中華美食節華埠啟動 攤位前食客如織

記者范航瑜／紐約報導
冰糖葫蘆攤位吸引不少外族裔食客。(記者范航瑜／攝影)
冰糖葫蘆攤位吸引不少外族裔食客。(記者范航瑜／攝影)

紐約中華美食節4日在曼哈頓華埠披露街(Pell St.)啟動，眾多美食攤位、文藝表演以及漢服展示等互動活動，吸引眾多各族裔食客到場參與；該市集將從即日起至7月的每個周末舉行，一直持續到夜間，讓市民也能夠在華埠體驗亞洲夜市風情。

4日當天約有20家攤位，除了華人熟悉的冰糖葫蘆、烤串、炸雞等經典小吃以外，上海生煎包、四川擔擔麵、長沙臭豆腐、東北烤冷麵、甚至麻辣香鍋、豬腳飯等各地特色美食都來到了現場。

烤肉香氣四溢。(記者范航瑜／攝影)
烤肉香氣四溢。(記者范航瑜／攝影)

其中，由位於中城的餐廳「上海食代」帶來的上海生煎包攤位前排起了長龍，老闆表示為了保證新鮮和最佳口感，生煎包都是他當天大清早起來手工現包的，當天一共製作了500個。

華埠商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟表示，活動宗旨就是盡量吸引更多的顧客，當天在紐約有不少活動，但該活動也成功吸引到這麼多人，「這也是華埠的競爭力所在」。

披露街遊人如織。(記者范航瑜／攝影)
披露街遊人如織。(記者范航瑜／攝影)

華埠商改區還在現場設置了抽獎攤位，抽獎禮品均採購於華埠的商鋪，包括傘、扇子等中式風格物件，也是為了振興華埠經濟。

紐約中華美食節創辦人張雪青表示，當天活動盛況超過預期，「美食節目的就是振興華埠的商業和經濟，吸引更多年輕人，並弘揚中華文化；張雪青說，除了美食也有漢服攤位，希望讓年輕人回到華埠，用文化和美食把這個社區傳承建設下去。

由於空間有限，活動上的攤位都是商家自主報名，並且通過挑選選出的，張雪青表示，以後還會有新的商家加入，也希望通過該活動，幫助更多華人商家振興生意。

美食節活動時間為5月至7月的每個周末，時間為周六的早上11時至晚上10時，以及周日的中午12時至晚上9時。活動地點在曼哈頓披露街，詳情可發送電子郵件[email protected]諮詢。

上海食代帶來了上海特色小吃生煎包。(記者范航瑜／攝影)
上海食代帶來了上海特色小吃生煎包。(記者范航瑜／攝影)

華埠 曼哈頓 華人

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