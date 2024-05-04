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曲怡文宣布紐約州通過新法案 攻擊商家成重罪

記者顏潔恩／紐約報導
曲怡文3日宣布，州府通過一系列法案保護小商家免於盜竊。(記者顏潔恩／攝影)
曲怡文3日宣布，州府通過一系列法案保護小商家免於盜竊。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)州參議員曲怡文，3日攜手近30名華裔商家在班森賀舉行記者會，宣布州長霍楚(Kathy Hochul)簽署的打擊零售盜竊犯罪的新法案，將為商家提供一系列保護措施；其中，襲擊店員將被視為刑事重罪，偷盜的慣犯也將獲得比以往更嚴重的指控。

該法案由曲怡文共同贊助，內容包括襲擊者若對商店的店主、員工造成人身傷害，所面臨的刑事控罪從原本的輕罪升級成重罪(Felony)，最高可面臨四年有期徒刑；另外，法案允許檢察官依據小偷在不同商店、或同個商店多次盜竊所累加的零售商品價值，提高他們的控罪。

再來，法律將使銷售贓物的行為變成非法，以此打擊通過不正當途徑獲得商品的人，另外將撥款4000萬元給專門調查零售盜竊的執法機構部門，包括百名致力於打擊組織性盜竊的紐約州警；最後，州府將提供總額500萬元的撥款用於小商業稅收抵免，以此幫助小商家在店內安裝攝像機，在突發緊急時刻時便有了重要的影視證據，提供給警方和檢方調查。

曲怡文3日在記者會中指出，自上任以來走訪日落公園8大道、班森賀86街、以及海灣公園大道(Bay Parkway)超過700個華裔商家，聽聞他們提出的訴求，多數人都表示對治安感到擔憂；如今法案通過，將大幅提高對小商家的保護措施，特別是遭慣犯盜竊的情況，若在90天內累積到1000元的贓物，檢方有權加重起訴。

目前曲怡文辦公室已製作新法案宣傳海報，有中文在內等六種語言，鼓勵商家在店門口、窗戶上張貼，起到震懾作用。

海灣公園大道華人商會會長李志波表示，新冠疫情之後，當地華人商家的生意很難熬，每日都遇上盜竊，警方執法也受限、愛莫能助，新法案將給檢警更多執法權，讓商家感到更安全，他也希望民選官員繼續通過立法，改進存在缺陷的法律，保障商家的權益。

曲怡文3日攜手近30名華裔商家在班森賀舉行記者會。(記者顏潔恩／攝影)
曲怡文3日攜手近30名華裔商家在班森賀舉行記者會。(記者顏潔恩／攝影)

華人 華裔 日落公園

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