大指「外部勢力」 市府轉嫁矛盾？

持續了兩周的哥大 學生運動，終於在警方不對稱力量的強攻中落下帷幕。不過，事態平息，人心難服。一方面，挺巴運動依舊在紐大等地延燒，另一方面也讓人難免疑惑：紐約警察在面對手無寸鐵的抗議者時如此威武雄壯，但在面對氾濫的真正犯罪時，緣何又資源人力雙雙不足了？

面對數百人被捕的「戰果」，市長亞當斯 一如既往大念「外部勢力」經，將所有矛頭都指向「來自校外的職業煽動者」。不過他並未回答一個問題：「外部勢力」到底是誰？

在歐美人文學科中，「社會運動」是一門並不冷門的課程。通過輕微觸法的方式，阻礙社會機器順利運轉，以表達和爭取自己的訴求是街頭運動中常見的一種策略，並非什麼非要「外部高人」前來指點的錦囊妙計，港台青年早在十年前就在「雨傘運動」和「太陽花運動」中實踐過。很多曾參與過香港 民主運動的人都反映，在哥大所見的運動形式，與香港並無多大區別。

也許哥大抗議所提出的訴求，看起來有些幼稚或不切實際，破壞財物等具體行為也確有違法，依法抓捕無可厚非。而市府和警方大豎稻草人指控「外部勢力」，熟悉當今中國輿論環境的人看來太過熟悉：中共當局對忤逆自己的一切人和事都冠以「境外勢力」的帽子，煽動群眾群起「抓間諜」。在這頂大帽子下，深入災區調查真相的是「境外勢力」，反抗封城發起群眾運動的也是「境外勢力」，目的無非是模糊焦點、轉嫁矛盾，為自己減壓。

無論亞當斯們葫蘆裡在賣什麼藥，至少我們現在看到了：紐約市好像並不太缺警力。