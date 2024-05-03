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因陳年性侵指控被停職 華裔雙簧管首席提告紐約愛樂

記者許君達／紐約報導
雙簧管音樂家王亮因舊案重提而被停職，提告紐約愛樂樂團。(取自紐約愛樂官網)
雙簧管音樂家王亮因舊案重提而被停職，提告紐約愛樂樂團。(取自紐約愛樂官網)

華裔雙簧管演奏家王亮，近日在曼哈頓提告紐約愛樂樂團(New York Philharmonic)和802地方工會，指控樂團因一篇舊案重提的新聞報導而將其停職的行為「不妥」，並連帶指控工會未能盡責，保護他作為勞動者的權益。

王亮此前為紐約愛樂的首席雙簧管手，他與樂團副首席小號手穆基(Matthew Muckey)曾於2010年，被指控在出差途中，對樂團前圓號手凱澤爾(Cara Kizer)下迷藥並性侵了她，但當時警方並未對兩人提起訴訟。而凱澤爾今年4月在接受「紐約」雜誌(New York Magazine)採訪時，重新提起了這段往事。

根據報導內容，凱澤爾詳細描述了她在接受了王亮和穆基遞出的紅酒後不省人事、第二天發現自己遭到性侵的過程。

王亮的代理律師劉易斯(Alan Lewis)發表聲明介紹，在文章刊發後僅兩天，紐約愛樂樂團即將王亮和穆基停職。劉易斯稱，有關王亮的報導「完全失實」，而樂團也沒有給出停職的理由，僅僅因為一篇的文章，就推翻了2019年的仲裁結論，「把王亮作為犧牲品，獻祭給了憤怒的暴民」。

在反對職場性騷擾的Me Too運動興起後，紐約愛樂於2018年在輿論壓力之下解雇了王亮和穆基，但旨在保護演職人員勞動權益的802地方工會代表他們提起了勞動仲裁，並於2019年勝訴。愛樂樂團則被迫於2020年恢復了兩人的職位。

據報導，在最新報導發表後，紐約愛樂總裁金斯特林(Gary Ginstling)表示文中細節「令人震驚」，並稱該機構已經聘請了外部律師就相關事件進行獨立調查。他證實，「在我們處理此事的過程中，王亮和穆基不會被指派參與樂團的任何活動。」被王亮同時起訴的802工會則表示，支持進行全新的調查。

對於凱澤爾時隔14年舊事重提的動機，熟悉Me Too運動相關議程的華人女權行動者Karen介紹，職場性侵受害者通常需要經歷一段時間的沉澱，才會有勇氣重新講述痛苦的經歷，這個過程可能會持續多年。「加上對於工會和樂團後續處置結果的不滿，時隔如此之久才重新發聲也是可以理解的。」

性騷擾 曼哈頓 華人

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