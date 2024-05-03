曼哈頓堵車費徵收在即 華埠餐館嘆影響嚴重

李翠珊與市議員卡爾等人，再次抗議堵車費。(記者劉梓祁／攝影)

儘管反對聲和法律訴訟仍然持續，大都會運輸署(MTA )已批准堵車費 計畫並將在下月實施，受影響範圍包括曼哈頓華埠 ，華埠社區代表仍在抗議；由李翠珊所發起「紐約人反堵車費」組織及中餐館業者們2日於華埠表示，收費計畫將打擊作為擁有悠久歷史的華埠老牌中餐館，導致食客流失，運送食材的貨車運費增加。

經過MTA董事會投票，堵車費計畫已獲得最終批准，成為國內首例擁堵收費項目。MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)近日表示，計畫將從6月30日起實施。屆時，多數車輛進入曼哈頓60街以南，須支付15元費用。儘管如此，有多起相關訴訟仍在進行，原告包括李翠珊所發起組織。

當日，在華埠勿街(Mott St.)「合利大飯店」外，李翠珊與多位社區代表和民選官員，再次對堵車費表達不滿。

李翠珊表示，自小便開始光顧合利飯店，也目睹了其經營者在九一一事件、超級風暴珊迪和新冠疫情期間所遭受嚴重影響，而如今堵車費即將實施，則會令「遭受各種災難打擊的」華埠餐館「不復存在」。她說，各家老牌中餐館作為華埠悠久歷史中的小企業代表，將不得不因堵車費增加菜品和服務成本，從而導致食客流失。

她引述餐館業者意見指，除食客外，還有大量來自皇后區和布碌崙(布魯克林)的居民或業者，定期前往華埠購買中式烹飪廚具，但一旦堵車費生效，他們將不再前往華埠，而是在線訂購所需工具。李翠珊強調，徵費會「進一步摧毀仍在從疫情影響中恢復的華埠商家」。

「新和合飯店」負責人溫廣文也表示，堵車費將使「客人減少、成本升高、生意難做」。他解釋說，不僅運送原材料的貨車運費將因堵車費增加，來自外區的食客也會因「無故多出的幾十塊」費用而選擇不再光顧。

他粗略統計指，目前店內顧客約三成為遊客和居民，剩餘七成則來自外區。談及應對方式，溫廣文指唯有「走一步看一步」。

與李翠珊一同提訴的市議員霍登(Robert Holden)和卡爾(David Carr)也表示，市議會內對堵車費的反對已取得跨黨派的支持，因其相信市民不應為MTA「糟糕的財政管理」負責。兩人強調，已有數據顯示多數市民反對此計畫，若其成功實施，受影響最嚴重的將為普通居民。