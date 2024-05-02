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終於兼容 享公車地鐵折扣人群 將可使用OMNY卡

記者許君達／紐約報導
享受「公平票價」折扣優惠的乘客，未來將可使用OMNY系統支付地鐵和公車費用。(本報檔案照)
享受「公平票價」折扣優惠的乘客，未來將可使用OMNY系統支付地鐵和公車費用。(本報檔案照)

根據大都會運輸署(MTA)的一項試點計畫，在紐約市享受公共交通折扣票價的低收入民眾，即將可以使用OMNY支付系統乘車。此前，由於可享折扣票價的人群長期以來對改用新系統並不積極，OMNY支付系統與「公平票價」計畫(Fair Fares)並不兼容。

根據紐約市的福利政策，年收入不到聯邦貧困線的120%，即單身者年收入不高於1萬8072元、四口之家不高於3萬7440元的低收入家庭成員，可申請參與「公平票價」計畫，享受公車地鐵的半價優惠。

不過，享受「公平票價」福利政策的市民以前只能使用傳統的MetroCard地鐵卡付費，全新推出的OMNY支付系統，則一直與「公平票價」並不兼容。MTA方面解釋稱，由於可享受折扣的人群長期以來對於改用新系統並不積極，OMNY的主要用戶群體是支付全價票的人。

據統計，OMNY系統目前在地鐵乘客中的使用率為55%，而在公車乘客中的使用率僅為34%。MTA方面則一直希望盡快用OMNY系統全面取代舊的地鐵卡，但限於用戶的使用積極性，一直未能完全廢止MetroCard。

此外，「公平票價」政策的註冊人數也遠低於符合條件的市民數量。因此，市捷運局主席戴維(Rich Davey)表示，將「公平票價」整合進OMNY系統，有利於提高兩者的使用率。此前，享受半價優惠的長者和身障人士從2022年開始，便可使用OMNY系統付費。

MTA方面介紹，「公平票價」與OMNY系統整合的最初一批試點參與者，從今年3月就開始學習如何將他們的福利和資金充值到自己的OMNY系統中。而在未來的三個月，50名首批參與者將可在全市25個地鐵站的OMNY卡自動發售機上實踐充值，MTA方面也會根據他們的使用情況進行用戶體驗調整，以便未來廣泛推出。

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