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梅西國慶煙火秀 睽違十年回歸哈德遜河

記者許君達／紐約報導
今年的國慶煙火秀將在哈德遜河上燃放，是十年來首次。圖為此前在東河上燃放的煙火。(記者許君達／攝影)
今年的國慶煙火秀將在哈德遜河上燃放，是十年來首次。圖為此前在東河上燃放的煙火。(記者許君達／攝影)

紐約標誌性的梅西國慶煙火秀(Macy's Fourth of July Fireworks)今年將在哈德遜河上表演，這是十年來國慶煙火秀首次回到哈德遜河，紐新兩州的觀眾屆時均可觀賞。

梅西國慶煙火秀至今已有46年的歷史，此前一直在紐約市的東河水面上燃放。2009年，為紀念歐洲探險家亨利哈德遜(Henry Hudson)登陸紐約400周年，煙火燃放地點改在了哈德遜河，此後連續四年也都在哈德遜河上燃放。

不過，由於哈德遜河遠離紐約市的布碌崙(布魯克林)和皇后區，引發市民不滿。2014年前任市長白思豪(Bill de Blasio)上任後，煙火秀改回了東河。而無法再近距離欣賞國慶煙火的新州，也在澤西市的哈德遜河上開始籌辦自己的煙火表演。

今年的煙火將在曼哈頓14街至34街之間的哈德遜河水面上燃放，對岸的新州霍伯肯(Hoboken)以及澤西市(Jersey City)和威霍肯(Weehawken)的部分地區也將是最佳觀看地點。新州州長墨菲(Phil Murphy)表示，很高興能在十年後與紐約市和梅西百貨合作，讓新州的居民能在自家後院就欣賞到全美最盛大的國慶煙火秀。

目前，梅西百貨官方尚未公布今年國慶煙火秀的詳細信息，包括時間安排、節目單、表演嘉賓以及最佳觀賞地點等。

梅西百貨 新州 紐約市

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