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紐約客談／從草坪走進教學樓 抗議愈陷泥淖

紐約客談

漢彌爾頓樓是哥大百老匯入口的歷史性建築，象徵著這所常春藤名校，幾百年以來的學術榮耀和光輝傳統。但如今它已成為了挺巴中心。示威者站在這棟標誌性建築上，揮舞起巴勒斯坦的旗幟。無論命運是被逮捕、被停學或是被開除，站在前線的學生，都嘗試用血肉之軀與整個資本主義的世界抗衡。

抗議者們尋求的不只是一個發聲平台，也是期待能夠通過行動推動實質性的變革，讓學校跟以色列占領加薩有關的企業切割。但當和平談判破產，雙方都開始暗自期待著一場更大的爭端，來實現一個更快的結局。

抗議者一開始表示「我們所占據的不過是校園內一塊草坪」，但事情的走向卻攻破了一開始的宣言。從草坪的靜坐抗議到愈來愈大聲的抗議，原本的和平抗議開始變質，學校被迫改為遠距授課。

校園作為求知和公開討論的場所，當然應當鼓勵學生表達不同的觀點和聲音，但同時也必須確保這些表達不會威脅到整個校園的安全。隨著抗議活動升級且逐漸脫離有序的軌道，校方和學生都應當尋找更加和平的解決方案，而不是讓衝突分裂進一步加劇。當學生們從草坪踏入漢彌爾頓樓時，他們已經將自己置於了不利境地之中。校方也有了更正當的理由強行叫停示威。

有參與者事後回憶，凌晨時分走進被攻占的教學樓，頓時聽到敲玻璃和鎖門的聲音，彷彿這一切都是設好的局，彷彿哥大早就料到學生最終會走進漢彌爾頓樓，就像60多年前的學生走進這棟樓叫囂著停止越戰一樣。但我們的世界與60多年前相比已經大不相同。60多年間，資本主義世界建立起了一個環繞地球的關係網，無數利益牽扯其中，而學生是被困在這張網上的蠅蟲，哪怕知其不可也願意螳臂當車，但如今卻愈發陷入泥淖。

哥大 加薩 常春藤

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