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紐約公共交通重罪案件 今年已下降6%

記者和釗宇╱紐約報導
市警總局29日公布數據顯示，全市公共交通系統內發生的主要重罪案數量，比去年同期下降了6%。(市長辦公室提供)
市警總局29日公布數據顯示，全市公共交通系統內發生的主要重罪案數量，比去年同期下降了6%。(市長辦公室提供)

新冠疫情後紐約市治安惡化，不斷發生的地鐵推人事件讓公眾對公共交通內的治安擔憂不已；市警總局29日公布數據顯示，全市公共交通系統內發生的主要重罪案數量，比去年同期下降了6%。

根據市警數據，截至4月28日，今年地鐵內共發生661起重罪案件，比去年同期的706起下降6.4%。其中，下降幅度最大的是搶劫案數量，今年共發生136起，同比下降25%。

不過，地鐵內謀殺案的數量今年翻倍，從去年的兩起增加到今年的四起；不過，本月迄今並未發生謀殺案。最近一次地鐵系統內的謀殺案發生在3月，一名乘客在曼哈頓125街地鐵站被推入軌道身亡。

同時，重罪攻擊案數量同比下降5%，強姦案數量則保持不變。不過，涉案金額不到1000元的盜竊輕罪數量，同比則大增38%。

儘管和每天數百萬的客流量相比，個位數的地鐵謀殺案是非常低的，但是占據媒體頭條的惡性案件總是讓公眾認為地鐵治安很差；因此，執法人員的一大任務就是讓乘客感到安全。

市警交通事務局副總監格蘭德斯塔夫(Norman Grandstaff)在29日的大都會運輸署(MTA)董事會上表示，取得如此成績是市警在地鐵系統增派超過1000名警力的結果；「我們將一直打擊不法之徒，直到所有依賴公共交通系統的民眾無論從數據上還是從認知上，都感到安全。」今年初，市府已經宣布將為市警總局增加千餘警力，以應對一系列惡性槍擊案。

此外，數據顯示，今年迄今公共交通系統的逮捕次數比去年同期大增50%，達到6545次；其中，224人因為攜帶槍枝被捕，比去年同期增長60%；同時，634人因攜帶刀具被捕，人數同比大增63%。逃票逮捕則同比大增90%。

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