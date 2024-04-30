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堵車費將上路 MTA擬增班快速公車

記者胡聲橋／紐約報導
MTA希望在曼哈頓收取堵車費前增加快速公車服務。(MTA提供)
MTA希望在曼哈頓收取堵車費前增加快速公車服務。(MTA提供)

曼哈頓收取堵車費的政策即將生效之際，大都會運輸署(MTA)計畫在各條進入曼哈頓的公車線路加強快車服務，鼓勵駕車出行者改乘公共交通。

MTA網站公布的一份文件顯示，如果本周得到MTA董事會的批准，從6月起，工作日乘客量最高的快速公車線路每天將增加班次。這些快速公車線路主要是將乘客從地鐵相對較少或根本沒有地鐵的城市外圍居民區帶到曼哈頓。將加強快車服務的線路，包括布碌崙(布魯克林)東南部和曼哈頓中城之間運行的BM2和BM5，以及在史泰登島和曼哈頓中城之間運行的SIM1C、SIM4C、SIM23和SIM24。

這項加強快速公車服務的計畫每年將從州政府的「城市外圍交通帳戶」(Outer Borough Transportation Account)中獲得88萬3000元資金。「城市外圍交通帳戶」還為城市外圍橋梁的通行費提供資金返還，並將為長島鐵路和Metro-North鐵路的乘客提供新的月度折扣。

曼哈頓堵車費預計將於6月30日在曼哈頓60街以下地區生效，對大多數駕車者收取15元的通行費，對卡車收取更高的通行費。該計畫已通過多輪公共審議，但仍面對一系列的訴訟，如果MTA輸掉其中任何一起官司，堵車費都將難以實行。MTA預計，收取堵車費將使曼哈頓中心商業區的交通流量減少約17%，收取的這筆堵車費將用於公共運輸系統的基礎建設。

市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)表示，因為新冠疫情，紐約市的公交系統擁有了足夠的運力，這也讓紐約市有機會進一步改善快速公車服務。最近剛通過的州預算包括將1200萬元，用於增加包括快速公車線路在內的一些公車的服務頻率。

曼哈頓 堵車費 MTA

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