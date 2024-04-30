市府發傳單 禁無證童地鐵、街上賣糖

市府機構聯合其他單位將開始發放傳單，遏止無證兒童在地鐵及大街上販售糖果等食品飲料。(記者范航瑜／攝影)

在最近幾個月，無證兒童在地鐵 上賣糖果的情形十分常見，有時甚至沒有家長們的陪護，市長辦公室因此宣布，市府機構聯合其他單位將開始發放傳單，遏止無證兒童在地鐵及大街上販售糖果等食品飲料。

市長辦公室表示，市遊民 服務局(Department of Homeless Services)、市警總局(NYPD)、大都會運輸署(MTA)、以及與市府簽訂合同、負責遊民外展的承包商們將發放傳單，傳單上會寫明無照銷售為非法行為，將導致罰款。他們還會將傳單招貼在接收無證家庭的庇護所內，並提供有關入學、兒童保育以及工人與移民 權利的聯絡資訊。

在過去數月，市府機構並沒有干預無證兒童賣糖或其他食品飲料，這些賣糖的孩子曾表示，他們需要幫助家裡人維持生計，購買必須用品，例如為他們的弟妹們購買尿布。然而對於行政官員，這種現象反應了文化習俗差異的同時，也凸顯了取得聯邦工作許可的重要性，如此，成年的無證移民才可以合法工作、養家糊口。

另一方面，在地鐵及大街上無照銷售，也已經違反多項法規和法條，其中包括紐約州對於未成年何時可以工作、以及從事什麼工種等的相關規定。紐約州法還同時規定，六歲至16歲孩童必須上學。紐約市府因此在早前成立了一個工作小組，以解決無證兒童賣貨卻不上學的問題。

主管衛生和公眾服務的副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)表示，發傳單是一項預防性的策略，政府無意向無照銷售的未成年無證客們罰款或執法，「然而許多無證客們可能沒有意識到，他們的孩子正在違法。」

然而不少遊民及移民維權人士，均對這項發傳單的計畫提出質疑，他們表示，市府強迫無證家庭在60天後離開庇護所或重新申請的政策，才使得他們更難找到工作，並把孩子留在學校。