2民代致信亞當斯 要求恢復史島往返貝瑞吉渡輪

史島市議員漢克斯和布碌崙(布魯克林)市議員紀思庭，近日聯名致信市長亞當斯，要求他考慮恢復史島和貝瑞吉之間停運已久的輪渡服務。(市長辦公室提供)

史島市議員漢克斯(Kamillah Hanks)和布碌崙 (布魯克林)市議員紀思庭(Justin Brannan)近日聯名致信市長亞當斯 (Eric Adams)，要求他考慮恢復史島和貝瑞吉之間停運已久的輪渡服務。他們認為，在史島和貝瑞吉之間開通輪渡是毋庸置疑的。

史島市議員漢克斯。(漢克斯X平台)

目前，從位於南布碌崙的美國退伍軍人紀念碼頭(American Veterans Memorial Pier)出發，乘客可以搭渡輪前往曼哈頓 下城。從對面史島的聖喬治(Saint George)出發，也有渡輪前往曼哈頓的砲台公園(Battery Park)和西中城(Midtown West)，但唯獨南布碌崙的貝瑞吉和史島的聖喬治之間沒有渡輪。

布碌崙市議員紀思庭。(紀思庭X平台)

紀思庭在給亞當斯的信中說，貝瑞吉和聖喬治這兩個社區的關係一直非常密切，人們在維拉扎諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)兩邊生活和工作，在橋兩邊都有家人，開通輪渡是一個不用思考的問題。

貝瑞吉和聖喬治之間曾經有過輪渡服務，運營了大約75年，但隨著維拉扎諾大橋的開通，渡輪服務於1964年中斷。目前，這兩個地區的民意都顯示，當地居民希望恢復輪渡。

貝瑞吉居民薩耶格(Stephen Sayegh)說，為了工作，如果必須往返於貝瑞吉和聖喬治之間，那旅行費就太貴了。如果能坐輪渡，他還是願意坐輪渡。陸軍預備役人員德米里(Sandy Demiri)說，她每周都要開車通過維拉扎諾大橋，從貝瑞吉往返史島幾次。她說她開車是不得已的事，她非常願意換乘輪渡。

負責運營紐約渡輪的紐約市經濟發展公司(New York City Economic Development Corporation)發言人在一份聲明中說，他們沒有積極尋求擴展方案，他們的重點是讓現有服務更方便、更公平、在財務上更可持續。

紀思庭說，因為基礎設施已經存在，渡輪碼頭就在那裡，因此並不需要大規模改建或大筆財政投資，只需要在渡輪航線上增加一個史島站就可以試點了。