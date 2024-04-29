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挺巴學運趨緩 校方與學生談判

記者許君達／紐約報導
哥大校園內的帳篷營地外貼滿被哈瑪斯綁架的以色列人質照片。在持續不斷的「反猶主義」聲討中，學生運動的部分理性參與者也開始試圖進行「挺巴不等於支持哈瑪斯」論調的傳播。(記者許君達／攝影)
哥大校園內的帳篷營地外貼滿被哈瑪斯綁架的以色列人質照片。在持續不斷的「反猶主義」聲討中，學生運動的部分理性參與者也開始試圖進行「挺巴不等於支持哈瑪斯」論調的傳播。(記者許君達／攝影)

在經歷了一個相對平靜的周末後，紐約哥倫比亞大學和紐約大學的挺巴學生運動繼續但局勢並未升級。兩校的學運組織方均對外發布聲明稱正在與校方談判，而哥大則承諾不會再邀請警察進入校園，也拒絕進一步封鎖校園並驅逐紮營學生。紐約市長亞當斯(Eric Adams)則在28日接受媒體訪問時表示，針對抗議者中存在不同訴求的團體，需要進行更細緻的單獨對話，以便應對極端主義者，與同情巴勒斯坦百姓遭遇的理性抗議者這兩支完全不同的勢力。

根據報導，哥大在27日的內部通知中承諾，不打算再次要求警方入校驅散抗議者。而在此前「最後通牒」到期的27日，校方也並未再對校內紮營者採取嚴厲措施，校內的局勢也保持了平靜。

29日(周一)是哥大本學期的最後一個課程日，此後便會進入期末考試周，而畢業典禮則定於考試周結束後的5月15日。校長沙菲克(Minouche Shafik)在聲明中表示，若在此時選擇強硬措施恐會適得其反，進一步激化矛盾。

哥大學運的主要組織方「哥大撤資種族隔離運動」(CUAD)，28日在其社群平台上以較為平和的語氣發布消息稱，與校方的談判正在繼續，並「希望哥大遵守『不清場不封校』的承諾」。而在曼哈頓另一端的紐約大學，學運的主要組織者「紐大巴勒斯坦團結聯盟」(NYUPSC)也發布聲明稱校方已「同意與學生進行會議以討論我們的訴求」。

在運動的參與者中，除了部分激進者外，也開始有人強調「同情巴勒斯坦人民的悲慘遭遇」與「反猶主義」或「支持哈瑪斯」不同。

在海外影響力最大的中文自媒體「李老師不是你老師」28日發布影片，採訪了一名現場參與了哥大學運的華人留學生。這名受訪者表示，根據她的觀察，這場抗議中的主流觀點是不想跟哈瑪斯扯上關係。她也強調，在一場集體運動中，總會有少數脫序的極端聲音發出，然後被不斷發到網上曝光，並成為反對者所指責的「反猶主義」的口實。

亞當斯28日在作客ABC的訪談節目時也表達了相似的觀點。他表示，對於在這場運動中抱有不同訴求的群體，最好的辦法是與他們進行獨立溝通。亞當斯還強調，在這場事件中扮演最危險角色的是社群媒體，「它們極大地放大了極端仇恨性言論，導致很多年輕人未經深入的事實挖掘，就被引導著走向一個危險的方向。」

哥大 亞當斯 巴勒斯坦

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