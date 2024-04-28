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外州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款

記者顏潔恩／紐約報導
曾加愛的親戚(右)向亞總會求助。(記者顏潔恩／攝影)
曾加愛的親戚(右)向亞總會求助。(記者顏潔恩／攝影)

57歲的閩籍華男曾加愛，日前在奧克拉荷馬州(Oklahoma)大麻種植場工作期間突然意外去世，疑與農場的不良安全標準、疏忽管理有關，當地執法機構正在調查中；死者的親戚近日到布碌崙(布魯克林)向美國亞裔社團聯合總會求助，表示死者為家中的經濟支柱，在中國家鄉上有老、下有小，對失去摯親感到悲痛萬分，希望各界愛心人士能夠積極捐款，幫曾家人度過難關。

曾加愛住在紐約的堂妹向亞總會求助，表示死者來自福州永泰，為了給家人更好的未來，2023年1月偷渡來美，一開始在餐館打工，後來為了盡早還清偷渡費，今年3月經別人介紹，到奧克拉荷馬州的大麻種植場工作；沒想到4月12日，曾加愛就因故去世，本地的執法部門正在調查死因中，儘管死因暫且不明，其親人懷疑與農場的不良經營和疏忽管理有關。

據堂妹所知，曾加愛在種植場裡吃住，每天需要在攝氏50度高溫的惡劣環境中工作至少13個小時，有時抱怨會吃不飽、被其他華人同事欺負，像有一次他的饅頭被人搶走吃掉。

曾加愛的堂妹表示，事發當日，有個同事打電話給她，說曾加愛感覺不舒服正在送往醫院的路上，院方想確認他是否有基礎病，要家屬如實交代以免耽誤搶救時間；堂妹致電跟曾加愛在中國的妻子確認後，再回撥給醫院，卻接到他已搶救無效的消息。

堂妹說，曾加愛的身體一向很好，突然離世令親朋好友都感到震驚和難以接受；他的家庭生活條件也很艱辛，除本就不富裕外，75歲的父親殘疾，妻子則長期遭到精神問題折磨，夫婦倆有兩個兒子、一個兒媳和兩個孫子，面對丈夫去世的噩耗，妻子的精神狀況急劇惡化，陷入極度的悲痛之中。

談到曾加愛的為人，堂妹形容他是很老實、守本分的一個人，如果老闆不小心多付了他工資，他絕對會還回去，不會占便宜；對於別人施捨的好意，若無故接受會感到內疚，更希望憑藉自己的勞動力去獲得應得的，「雖然窮，但很有志氣。」

亞總會會長陳善莊表示，華人在異鄉打工都不容易，掙錢固然重要，但不管做什麼行業，平時都該照顧好身體、按時體檢，另外也應做體力所能及的工作，不要過於勉強而把身體搞垮；最後，他呼籲民眾同情曾加愛的遭遇，對曾家人施以援手，鼓勵他們重新站起來。

曾加愛的親人目前已在GoFundMe設立網頁，欲捐款者可瀏覽https://gofund.me/4bc4443e。

曾加愛的堂妹形容他是很老實、守本分的一個人。(親屬提供)
曾加愛的堂妹形容他是很老實、守本分的一個人。(親屬提供)
曾加愛日前在外州的大麻種植場工作，卻突然因故離世。(親屬提供)
曾加愛日前在外州的大麻種植場工作，卻突然因故離世。(親屬提供)

奧克拉荷馬州 大麻 華人

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