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紐約客談／法拉盛假貨背後 是無證移民謀生無門

紐約客談

法拉盛無證擺攤的攤販好像打地鼠，去年打過一波，今年捲土重來，甚至有愈演愈烈之勢。最為明顯的是今年年初開始，街頭多了不少賣蘋果耳機的非洲裔男子，產品之仿真，價格之低廉，令經過的行人莫不駐足問價。

無證擺攤已經是犯法，更不用說是賣假貨；除了這些，緬街鬧市區路段，幾乎都增加了擺攤攤販，從水果到羽絨服，種類更加齊全。只是擺攤占道，行人擁擠，再加市容難看，民眾抱怨更甚。

抱怨是一方面，另一方面，是擺攤人群之苦，其中很大一部分華人都是沒有身分和語言的新移民，最近新加入的非洲裔群體，其實也有很多是剛來的偷渡客，沒有工卡，擺攤乎成了唯一的出路，否則何以生存。

猶記得兩個月前，皇后區南部一家家具店地下室，被報導竟然住了74名無證客男子，他們輪流睡在40多張床鋪上，廁所僅有兩個；究其原因，是由於紐約市府對庇護中心的居住時間做了限制，無證客又沒錢，無奈之下才擠在這裡。

不得不承認，當下很多問題與亂象是無證客帶來的，無證客要生存，要賺錢，要更好的未來，但是紐約只是打開了大門，卻沒有為之鋪路，無證客病急亂投醫，只能就地取材，先把肚子餵飽才是上上策。

不過長此以往，這問題恐怕只會惡化，必要釜底抽薪，才能真正解決問題，所謂授人以魚不如授人以漁，工作問題是關鍵。無獨有偶，布碌崙商會曾於近期公布一項新調查，顯示高達七成布碌崙商家支持加快無證庇護客的工作許可證申請，既然供需兩方都有要求，紐約市何不響應民意，大方地給予工作機會？雖然不能說一切問題可以迎刃而解，但也許能朝著更好的方向行進。

無證客 布碌崙 紐約市

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