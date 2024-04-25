圖書館預算仍遭砍 每周恐僅開5天 華人家長不滿

市長提交的市府2025財年執行預算，並未恢復此前削減的全市公共圖書館系統資金，圖為華人常去的皇后區法拉盛圖書館。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

儘管市長亞當斯 (Eric Adams)24日提交市府2025財年執行預算 ，但在總額達到1116億元的提案中，除增加警方和教育等領域資金外，並未有修改此前削減的數百萬元市公共圖書館 系統資金。而若新預算通過，未來大多數分館，每周只能開放五天。

預算案顯示，新財政計畫並未完全恢復已被削減或擬議中的5830萬元資金，其原本將被分配至市內三個公共圖書館系統。市議員紀思庭(Justin Brannan)表示，新財年預算案未能充分資助圖書館等項目，並造成超過10億元資金缺口，因此市府「還有很多工作要做」。

市長辦公室發言人雖未有直接回應，但表示亞當斯未來會繼續與市議會合作，討論圖書館的資金問題。針對此預算案，布碌崙公共圖書館總裁兼執行長約翰遜(Linda Johnson)、紐約公共圖書館館長馬克斯(Anthony W. Marx)和皇后區公共圖書館執行長沃爾科特(Dennis M. Walcott)則一同發聲明反對。

幾人表示，對新預算未能扭轉早前的「破壞性削減」感到失望，因其被市民視作「至關重要的服務」。他們指，未獲得充足資金將導致多項服務的持續推行收到影響，其中弱勢社區受影響最大。聲明還稱，目前圖書館已無法每周七日全部開放，若新預算通過，未來大多數分館每周只能開放五天。

此外，他們所預計其它影響，還包括延遲重新開放經翻修的分館、邊緣化社區分館無法獲得人員配置、進一步減少圖書館材料及活動、和已經啟動的項目或被延誤或造成成本超支等。

華人家長、Place NYC共同創辦人朱雅婷則表示，公共圖書館的使用率已經大幅下降，且學校學生數量也在減少，因此在要求保持或增加資金外，更需要「調整資源分配」。