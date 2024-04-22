霸屋殺主人 曼哈頓殘忍鴛鴦被控20罪
涉嫌擅自闖入曼哈頓一間公寓並將屋主虐殺的情侶阿爾斯頓(Kensly Alston)和提哈達(Halley Tejada)近日出庭受審，二人分別被控以20項重罪指控。
根據檢方提供的紀錄，被害的屋主維特爾斯(Nadia Vitels)今年3月10日從西班牙回到位於曼哈頓基普灣(Kips Bay)的公寓準備進行整理，兩名嫌犯也於當日晚些時候出現在公寓內。3月12日，再次回到自家公寓的維特爾斯與兩人相遇，並遭到殘忍殺害。
根據警方的報告，維特爾斯頭部遭遇鈍器擊打，頭部和軀幹部位存在多處骨折。3月14日，她的兒子在房間壁櫥內的一個帆布袋內發現了維特爾斯的遺體，而根據報導，檢方稱，維特爾斯在被塞入袋內時尚未完全停止呼吸。
在行凶後，兩名嫌犯駕駛維特爾斯的汽車逃離，在賓州發生車禍後繼續棄車逃亡，在逃亡期間，還使用被害人的信用卡大肆消費，購買了包括PS5遊戲機、蘋果耳機、衣物、食品還有鑽戒。最終，二人於3月22日在賓州被捕。
在行凶時，阿爾斯頓僅有18歲、提哈達僅19歲。曼哈頓檢方日前指控兩人分別犯有兩項二級謀殺(Murder)、一項一級入室盜竊(Burglary)、一項一級搶劫(Robbery)、流向四級持有贓物(Criminal Possession of Stolen Property)、七項四級重竊(Grand Larceny)以及三項藏匿人類屍體(Concealment of a Human Corpse)罪，20項指控全部屬於重罪。
由於兩人在法庭上均保持沉默，因此外界尚不清楚他們是如何進入維特爾斯的住宅的。
首次過堂結束後，紐約州最高法院(New York State Supreme Court)的法官拒絕二人的保釋申請，判定其還押待審。
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