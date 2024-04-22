霸屋殺主人 曼哈頓殘忍鴛鴦被控20罪

涉嫌闖入他人住宅並殘忍殺害屋主的兩名青少年嫌犯日前在曼哈頓受審。圖為受害房東維特爾斯，是俄羅斯裔移民。(LikedIn)

涉嫌擅自闖入曼哈頓 一間公寓並將屋主虐殺的情侶阿爾斯頓(Kensly Alston)和提哈達(Halley Tejada)近日出庭受審，二人分別被控以20項重罪指控。

根據檢方提供的紀錄，被害的屋主維特爾斯(Nadia Vitels)今年3月10日從西班牙回到位於曼哈頓基普灣(Kips Bay)的公寓準備進行整理，兩名嫌犯也於當日晚些時候出現在公寓內。3月12日，再次回到自家公寓的維特爾斯與兩人相遇，並遭到殘忍殺害。

根據警方的報告，維特爾斯頭部遭遇鈍器擊打，頭部和軀幹部位存在多處骨折。3月14日，她的兒子在房間壁櫥內的一個帆布袋內發現了維特爾斯的遺體，而根據報導，檢方稱，維特爾斯在被塞入袋內時尚未完全停止呼吸。

在行凶後，兩名嫌犯駕駛維特爾斯的汽車逃離，在賓州 發生車禍後繼續棄車逃亡，在逃亡期間，還使用被害人的信用卡大肆消費，購買了包括PS5遊戲機、蘋果耳機、衣物、食品還有鑽戒。最終，二人於3月22日在賓州被捕。

在行凶時，阿爾斯頓僅有18歲、提哈達僅19歲。曼哈頓檢方日前指控兩人分別犯有兩項二級謀殺(Murder)、一項一級入室盜竊(Burglary)、一項一級搶劫(Robbery)、流向四級持有贓物(Criminal Possession of Stolen Property)、七項四級重竊(Grand Larceny)以及三項藏匿人類屍體(Concealment of a Human Corpse)罪，20項指控全部屬於重罪。

由於兩人在法庭上均保持沉默，因此外界尚不清楚他們是如何進入維特爾斯的住宅的。

首次過堂結束後，紐約州 最高法院(New York State Supreme Court)的法官拒絕二人的保釋申請，判定其還押待審。