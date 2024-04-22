我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

霸屋殺主人 曼哈頓殘忍鴛鴦被控20罪

記者許君達／紐約報導
涉嫌闖入他人住宅並殘忍殺害屋主的兩名青少年嫌犯日前在曼哈頓受審。圖為受害房東維特爾斯，是俄羅斯裔移民。(LikedIn)
涉嫌闖入他人住宅並殘忍殺害屋主的兩名青少年嫌犯日前在曼哈頓受審。圖為受害房東維特爾斯，是俄羅斯裔移民。(LikedIn)

涉嫌擅自闖入曼哈頓一間公寓並將屋主虐殺的情侶阿爾斯頓(Kensly Alston)和提哈達(Halley Tejada)近日出庭受審，二人分別被控以20項重罪指控。

根據檢方提供的紀錄，被害的屋主維特爾斯(Nadia Vitels)今年3月10日從西班牙回到位於曼哈頓基普灣(Kips Bay)的公寓準備進行整理，兩名嫌犯也於當日晚些時候出現在公寓內。3月12日，再次回到自家公寓的維特爾斯與兩人相遇，並遭到殘忍殺害。

根據警方的報告，維特爾斯頭部遭遇鈍器擊打，頭部和軀幹部位存在多處骨折。3月14日，她的兒子在房間壁櫥內的一個帆布袋內發現了維特爾斯的遺體，而根據報導，檢方稱，維特爾斯在被塞入袋內時尚未完全停止呼吸。

在行凶後，兩名嫌犯駕駛維特爾斯的汽車逃離，在賓州發生車禍後繼續棄車逃亡，在逃亡期間，還使用被害人的信用卡大肆消費，購買了包括PS5遊戲機、蘋果耳機、衣物、食品還有鑽戒。最終，二人於3月22日在賓州被捕。

在行凶時，阿爾斯頓僅有18歲、提哈達僅19歲。曼哈頓檢方日前指控兩人分別犯有兩項二級謀殺(Murder)、一項一級入室盜竊(Burglary)、一項一級搶劫(Robbery)、流向四級持有贓物(Criminal Possession of Stolen Property)、七項四級重竊(Grand Larceny)以及三項藏匿人類屍體(Concealment of a Human Corpse)罪，20項指控全部屬於重罪。

由於兩人在法庭上均保持沉默，因此外界尚不清楚他們是如何進入維特爾斯的住宅的。

首次過堂結束後，紐約州最高法院(New York State Supreme Court)的法官拒絕二人的保釋申請，判定其還押待審。

曼哈頓 賓州 紐約州

上一則

近半亞太裔特殊兒家庭 缺乏支持

下一則

堵車費將至 州府將嚴打規避過路費

延伸閱讀

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年
一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行
弘揚台灣文化 灣聲樂團4╱27紐約登場

弘揚台灣文化 灣聲樂團4╱27紐約登場
打到失去意識 大西洋城市長夫婦被控虐女

打到失去意識 大西洋城市長夫婦被控虐女

熱門新聞

紐約愛樂雙簧管首席王亮。(取自紐約愛樂官網)

王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出

2024-04-16 11:05
摩根大通近日宣布關閉位於華爾街45號的分行。(記者范航瑜／攝影)

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

2024-04-21 07:20
下東城一名華人房東碰上租霸。圖為下東城艾塞克斯街市場。(記者顏嘉瑩／攝影)

租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告

2024-04-14 06:20
接到對霸屋者的投訴，警方逮捕四人。市樓宇局發布了部分清空令，防止「霸屋者」進入。(市警121分局X平台)

投訴多 史島警逮4霸房者、沒收槍枝

2024-04-15 06:20
紐約市警進入哥倫比亞大學校園帶走部分示威人士。(美聯社)

警察進入哥倫比亞大學 逮捕數十名反以色列示威者

2024-04-18 16:10
兩名來自紐約的華裔男子方景海(圖)和葛彬彬近日因涉嫌電信詐騙，被馬里蘭州警方逮捕。(取自馬里蘭州華盛頓縣警長辦公室臉書)

跨州電信詐騙 紐約2華男馬里蘭被捕

2024-04-18 06:26

超人氣

更多 >
中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外
中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案
最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？
一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行
亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年