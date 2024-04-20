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中國籍無證移民 今年首季均值較去年12月減半

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

聯邦救濟金將到期 學生、家長憂教育服務被砍

記者劉梓祁／紐約報導
華裔高中生林凱爾，強調移民學生需求。(記者劉梓祁／攝影)
華裔高中生林凱爾，強調移民學生需求。(記者劉梓祁／攝影)

在過去幾年中，市教育局(DOE)已使用聯邦新冠疫情救濟金支持多項計畫，如兒童早教、學前教育、社工僱用、心理輔導和雙語教學等，但此筆資金將在本年秋季到期，而後續方案則尚未明晰；為此，教育倡導組織日前在曼哈頓舉辦里民大會，多位家長、學生和教育工作者到場向市議員表達擔憂。

倡導組織辦里民大會，呼籲政府應對資金短缺。(記者劉梓祁／攝影)
倡導組織辦里民大會，呼籲政府應對資金短缺。(記者劉梓祁／攝影)

根據市議會教育委員會，此筆資金將在7月失效，或會影響包括免費項目在內的多項教育計畫。因此，在維權組織「兒童倡導者」(Advocates for Children)舉辦的會議中，大量教育人士希望州、市府在經費被取消或減少前採取行動。

「父母互助組」(Parents Supporting Parents)代表格蘭特(Tanisha Grant)表示，充足的教育經費代表公校內有合格護士、準確口譯服務、足夠特殊課程等多方面支持，但目前許多服務正面臨可持續危機。她舉例說，學前特殊教育曾獲得9600萬元資金支持，但仍不足以滿足所有兒童的需求；若無法獲得持續注資，將有大量家庭無法獲得「基本服務」。

兒童倡導者代表也說，當前有大量學校與社區組織合作，為學生及其家庭提供課後活動、學科進修和醫療幫助等服務，目前已涵蓋至少400所學校，可一旦資金到期，將令當中88%低收入家庭學生受影響，其中26%居住在臨時住房。

另外，多人預計校內社工人數也將在救濟金到期後驟減，其中每一個學區或會失去至少四名社工，且雙語口譯服務也會受到影響。據該組織統計，在公校中有40%以上的學生在家使用其它語言，而這一比例還在不斷增長。

同時到場的市議員薩拉姆(Yusef Salaam)表示，良好的教育對於新一代而言可視為「通往未來的護照」，所以其不應該面臨「拒簽」的風險，反之應獲得更多投資，為城市的未來塑造基礎。市議會教育委員會主席喬瑟夫(Rita Joseph)也說，希望能有更多工作者發聲，推動政府增加教育預算。

發言環節中，來自布碌崙(布魯克林)的華裔高中生林凱爾(Kyle Lin，音譯)說，許多學校需要持續資金支持，因有大量學生來自經濟弱勢社區，其中不少為第一代少數族裔。他還表示，「模範少數族裔」的概念令外界誤以為亞裔不需要支持，但其實則有極大的社會支持的需求。

公校 低收入 亞裔

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