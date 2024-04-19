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紐約市遊民所人數飆升167% 兒童創新高

記者張心／紐約報導
紐約市主計長蘭德表示，現在上線可視化數據庫，是因為市府和市民都迫切需要對遊民危機有直觀的認識。(取自市主計長X平台帳號)
紐約市主計長蘭德表示，現在上線可視化數據庫，是因為市府和市民都迫切需要對遊民危機有直觀的認識。(取自市主計長X平台帳號)

紐約市主計長蘭德(Brad Lander)18日推出遊民數據庫，顯示近兩年來，全市遊民所人數急劇增加167%，每日有超過12萬人常駐遊民系統，而其中逾3萬名為兒童。

蘭德表示，此時推出線上視覺化的數據庫，是因為市府和市民都迫切需要對遊民危機有直觀的認識，「只有從多角度進行測量、數據統計、找出規律，才能更好地管理遊民系統人滿為患的現狀，為每位紐約客提供穩定且可負擔的住房」。

紐約市遊民地圖上線

紐約市主計長蘭德(Brad Lander)18日推出遊民數據庫，直觀顯示近兩年全...
紐約市主計長蘭德(Brad Lander)18日推出遊民數據庫，直觀顯示近兩年全市遊民所人數急遽增加167%。(取自市主計長X平台帳號)

名為「紐約市遊民地圖」(Charting Homelessness in NYC)的數據庫將每月更新，直接向市民展示隨著租金的不斷上升、全市五大區平價屋的持續減少，再加上無證移民的陸續湧入，全市愈來愈多人搬入遊民所的現實。數據庫詳細展示從2015年以來，全市遊民所內部人口年齡、種族、住戶類型、驅逐率、自行離開率等指標。

多為無證客和新移民

市主計長辦公室指出，截至2024年2月，超過12萬人住在遊民所中，以無證客和新移民為主，人數較2021年增加了167%。對比2021年8月，受益於疫情救濟金等緊急政策，全市遊民所人數僅為4萬5000人，為近十年來的最低。

另一值得關注的是，去年平均每晚有1萬3000名五歲及以下兒童住在遊民所，人數比2022年增加了47%。同時，居住在遊民所中的14歲至18歲的青少年人數也增加明顯，2023年較前一年增加了64%；六歲至13歲的兒童居住人數也提升了58%。

市遊民服務局(Department of Social Services)發言人沙瑪(Neha Sharma)表示，遊民所人數的急劇飆升，主要和無證移民的迅猛增加有關。

蘭德認為，市府應該更加負責，不能夠把人們趕出去後就了事，「我希望進一步研究遊民所中人們的經歷，詳細紀錄他們搬出去後的情況，尤其是是否得到妥善安置，進而考察市府推出的30天和60天居住限令是否合理。」

市主計長遊民數據庫詳情，可參考https://reurl.cc/MOde6K

遊民 移民 紐約市

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