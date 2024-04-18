曼哈頓地鐵站隨機推人致死 兇手被控二級謀殺

涉嫌在地鐵站無故將陌生人推下月台導致身亡的兇手被控謀殺罪。(記者許君達／攝影)

涉嫌在曼哈頓地鐵站 無端將陌生人推下月台致其被撞身亡的兇手麥克弗森(Carlton McPherson)日前被檢方指控，罪名為二級謀殺(Murder)。

法庭文件顯示，今年3月25日下午，54歲的被害人沃爾茲(Jason Volz)在位於東哈林區(East Harlem)的地鐵4/5線125街車站等車時，被嫌犯麥克弗森從背後推落月台，被正在進站的列車撞擊後不幸身亡。麥克弗森在犯案後立即試圖逃跑，但在目擊者的協助下，他未逃離車站便被警方逮捕。根據警方的審訊紀錄，麥克弗森與被害者並不相識。

根據此前的報導，麥克弗森曾有過多次被捕經歷，且有精神病史。他上一次被捕是在去年10月，罪名是襲擊、威脅和騷擾他人，此後獲得無現金保釋，在本次作案時，正處保釋期。在此之前，他還曾有過非法闖入、搶劫、盜竊以及毀壞公共財物等行為，且有暴力傾向。

根據紐約州最高法院的起訴書，被告麥克弗森被控一項二級謀殺罪，為A-I級重罪。曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)表示，麥克弗森的暴行「惡毒且完全無緣無故」，造成了一位土生土長的紐約人、也是一名父親被奪走了生命。他還表示，對於在地鐵系統中威脅紐約市 民安全的人絕不容忍，必將追究其責任。