曼哈頓地鐵站隨機推人致死 兇手被控二級謀殺
涉嫌在曼哈頓地鐵站無端將陌生人推下月台致其被撞身亡的兇手麥克弗森(Carlton McPherson)日前被檢方指控，罪名為二級謀殺(Murder)。
法庭文件顯示，今年3月25日下午，54歲的被害人沃爾茲(Jason Volz)在位於東哈林區(East Harlem)的地鐵4/5線125街車站等車時，被嫌犯麥克弗森從背後推落月台，被正在進站的列車撞擊後不幸身亡。麥克弗森在犯案後立即試圖逃跑，但在目擊者的協助下，他未逃離車站便被警方逮捕。根據警方的審訊紀錄，麥克弗森與被害者並不相識。
根據此前的報導，麥克弗森曾有過多次被捕經歷，且有精神病史。他上一次被捕是在去年10月，罪名是襲擊、威脅和騷擾他人，此後獲得無現金保釋，在本次作案時，正處保釋期。在此之前，他還曾有過非法闖入、搶劫、盜竊以及毀壞公共財物等行為，且有暴力傾向。
根據紐約州最高法院的起訴書，被告麥克弗森被控一項二級謀殺罪，為A-I級重罪。曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)表示，麥克弗森的暴行「惡毒且完全無緣無故」，造成了一位土生土長的紐約人、也是一名父親被奪走了生命。他還表示，對於在地鐵系統中威脅紐約市民安全的人絕不容忍，必將追究其責任。
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