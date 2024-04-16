紐約州新財年預算 府會達成初步協議

紐約州長霍楚宣布新財年的2370億元預算案，已達成初步協議。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)15日下午宣布，已與州議會就2025財年的州預算 達成「概念性協議」(conceptual agreement)，預算總金額達到2370億元。預算內容主要包括住房、執法、醫療保健及精神健康服務等方面的投入，並承諾不增加稅負。預算案還需經過州議會兩院的批准後，方可由州長簽署生效。

在此前的預算談判中，住房問題是各方意見矛盾最突出的領域。據報導，在達成的協議中，旨在保護租客利益的「正當驅逐」(Good Cause Eviction Bill)提案，被大幅放寬了豁免條件，使房東驅逐租客的難度變小、允許的租金漲幅提高。這導致租客和房東兩方的維權團體均強烈不滿，一方認為保護力度太弱，另一方則指此項立法提案無益於擴大住房供給的目標。此外，協議還提出了新版本的對於開發商建造可負擔住房的稅收優惠政策，並為已陷入爭議多年、旨在取消曼哈頓建築容積率上限的提案開了綠燈。

霍楚列出了預算案中包含的部分開支項目，其中在打擊犯罪和加強執法力度方面，包括投入4000萬元加強打擊零售業盜竊、為升級防盜設施的商家提供3000萬元稅收優惠、投入3億4700萬元在預防槍枝暴力犯罪等，並為地方政府放權、使其更容易嚴打非法售賣大麻的商戶。此外，預算還投入710萬元用於加強對假釋人員的監管、將大學課程擴展至監獄內，以減少累犯和再犯罪的可能性。

在其他華人普遍關注的議題中，新預算將為P-12學校提供359億元的援助以加強初級教育，並投入超過200億元用於建設新的醫療保健設施、擴大醫保覆蓋範圍、增加護理人員工資，此外，在精神健康服務方面的總投入也將超過1億元。

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)對州預算協議表示支持，尤其是加強經濟住房建設和授權紐約市對非法大麻店加強執法力度兩方面。他還對州預算為紐約市提供24億元資金用於無證客安置表達了特別的歡迎。而紐約州共和黨主席考克斯(Edward Cox)則發表聲明稱，霍楚和州議會民主黨人在住房方面的政策，意味著住房存量和新房建設雙方面的減少，「注定要失敗」。