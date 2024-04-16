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延長市長公校控制權進預算？ 仍未定

記者鄭怡嫣／紐約報導
霍楚(左)表示，新財年市長公校控制權一事仍在商討之中。(取自州長辦公室)
霍楚(左)表示，新財年市長公校控制權一事仍在商討之中。(取自州長辦公室)

針對紐約州新財年預算，州長霍楚(Kathy Hochul)15日宣布，已與州參眾兩會達成「一份概念上的協議」(parameters of a conceptual agreement)，但仍在商討市長公校權。州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸則在同日透露，霍楚利用預算談判的最後關頭，正積極推動延長市長公校控制權。

就市長公校權的討論，在本年1月談判之初，霍楚曾提議將市長公校控制權再延長四年。15日的記者會上，霍楚則表示，仍在努力地與州議會商討這一問題，「我們已經進行了一些非常積極的對話，但我想說，細節就在魔鬼之中，這就是為什麼我非常謹慎地說，現在是一個概念性的協議，而並非預算案的全部。」

劉醇逸在同日的媒體採訪中則透露，霍楚正在「非常努力地推動」市長公校控制權。此前，州參眾兩會的主幹議員，都傾向在此次預算談判過後、本年立法季的晚些時候再來商討公校控制權的問題。州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)也曾在月中明確表示，市長公校控制權不會納入預算案。

此外，劉醇逸還在15日表示，他「肯定不會接受」將市長公校控制權再延期四年。但他相信市長公校控制權很可能進行「短期延期」，並加以強有力的監管與保護措施，例如在小班制問題上設置對於市長的問責制度、改革「市教育政策小組」(The Panel for Education Policy, PEP)的委任機制。市教育政策小組投票決定市教育總監的教育提案，影響著全市教育政策，目前的22名成員中，13名經由市長委任。

周前，紐約州教育廳發布了一份名為「紐約市長公校控制權」(Mayoral Control Of New York City Schools)的281頁報告，直指當前體制給予市長的決策權要遠超全美其他城市，而公眾對於該制度缺乏制衡和透明度感到擔憂。報告預計將作為是否應延長市長公校控制權的重要依據之一，劉醇逸認為這份報告起到了客觀與權威的評估作用，市長亞當斯(Eric Adams)則對此表達強烈不滿，暗示該報告「充滿政治動機」且「對自己有偏見」。

公校 預算 霍楚

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