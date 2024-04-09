我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H-1B新規 移民律師：華人首輪中籤率提升

拉斯維加斯律所爆槍擊案 律師殺前兒媳夫妻後再自殺

紐約市交通局新一代咪表系統 按車牌收停車費

記者和釗宇 / 紐約報導
紐約市將改用按車牌計費全數位化咪表系統，下個月起將在曼哈頓開始推廣。(交通局提供)
紐約市將改用按車牌計費全數位化咪表系統，下個月起將在曼哈頓開始推廣。(交通局提供)

紐約市交通局(Department of Transportation)8日宣布，將逐步淘汰現有打印收據的停車咪表，改為按車牌計費全數位化咪表系統，下個月起將在曼哈頓上城開始推廣。

根據交通局，新的「按車牌收費」的咪表將要求駕駛員停車後，在新的數位化咪表輸入自己的車牌號，為車輛所占的停車位交費；駕駛員將不再需要像現在一樣，將咪表打印的停車收據置於車內。交通局表示，現有咪表每天打印的停車收據若鋪成一列約長達8哩，每年累計則可達2500哩，可以從紐約市一直鋪到洛杉磯，新的停車系統將大量減少紙張浪費。

同時，駕駛員也可以通過現有的停車App「ParkNYC」線上交費。交通局表示，新的停車咪表將於5月8日首先在曼哈頓上城開始使用，然後逐步覆蓋曼哈頓南部，最終將覆蓋全市五區大約8萬個收費停車位，但並未透露何時完成全市覆蓋。

交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，「我們最新的『按車牌計費』停車收費系統易於使用，將讓臨時停車更加方便，通過為顧客和市民提供更多停車位來支持小商業者。」

現有咪表將按照新技術的要求進行改裝，包括安裝大顯示屏，新咪表還將支持多語言服務選項，並且允許駕駛員使用無接觸信用卡支付。交通局表示，新的收費系統也將顯示實時停車數據，便於市警的超時停車執法。新系統採用後，將已有停車收據用於其他停車區域或轉交給其他駕駛員等非法行為，也將杜絕。

為緩解擁堵，市府去年10月將停車費上漲20%；例如，曼哈頓中城和下城一小時停車費從4.5元漲至5.5元。上月，大都會運輸署(MTA)批准堵車費計畫，進入曼哈頓60街以南的車輛將被收費15元。

曼哈頓 紐約市 大都會

上一則

擴大免費公車試點？ MTA潑冷水

下一則

紐約市罕見日食持續約1小時 華人駐足觀看

延伸閱讀

增加紐約免費公車試點？ MTA潑冷水：逃票嚴重、注定虧本

增加紐約免費公車試點？ MTA潑冷水：逃票嚴重、注定虧本
瑪麗奧籲紐約市 停止建設酒店式遊民所

瑪麗奧籲紐約市 停止建設酒店式遊民所
市交通局推出新一代咪表系統 將按車牌收停車費

市交通局推出新一代咪表系統 將按車牌收停車費
防範取款機詐騙 紐約市警109分局教學

防範取款機詐騙 紐約市警109分局教學

熱門新聞

家屬展示朱在惠遇襲後傷情。(記者劉梓祁／攝影)

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

2024-04-03 06:34
巨型貨櫃「青島號」在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力。(擷自X@John Konrad)

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

2024-04-07 16:34
農業部食品安全檢驗局日前發布公共衛生警報，指從中國運輸到紐約和其他兩州的冷凍海產品不宜食用。(取自美國農業部食品安全檢驗局)

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

2024-04-04 18:08

大紐約區因暴雨近5萬人無電可用 自由女神被閃電擊中

2024-04-04 15:18
姜立元在中國社交媒體上風生水起，以紐約上東區名媛的身分自居。圖為姜立元在上東區住宅中。(取自姜立元小紅書)

涉移民欺詐 華裔名媛姜立元遭聯邦起訴

2024-04-07 02:29
紐約市地震之後，人們照常外出。(記者顏潔恩／攝影)

美東地震紐約震感強烈 市民嚇：世界末日前兆？

2024-04-05 20:05

超人氣

更多 >
3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感

3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮
外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算

外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算
如何消除眼袋？皮膚科醫生教你

如何消除眼袋？皮膚科醫生教你