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影╱美東岸罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

編譯徐榆涵／即時報導
紐約市地標自由女神像。 (路透資料照)
紐約市地標自由女神像。 (路透資料照)

台灣花蓮3日發生規模7.2強震，民眾心有餘悸，美國當地時間5日上午10時23分左右也發生規模4.8地震，包含紐約、華府及緬因州等地都明顯感受到搖晃，連紐約市知名地標自由女神像都在晃，據稱此為當地自1884年以來最強震。

美國地質調查所（USGS）指出，美國當地時間5日上午發生規模4.8地震，深度僅4.6公里，震央位於紐澤西州懷特豪斯站以南7.7公里處，從波士頓到德拉瓦州都有震感，甚至遠至馬里蘭州、麻薩諸塞州等地，整個地區的機場都被下令停飛。USGS預估，可能有高達4200萬人感受到震感。

紐約郵報等報導，根據紐約市及其地標自由女神像（Statue of Liberty）上的攝影機直播顯示，地震當下及時捕捉到自由女神像明顯在晃動。根據USGS數據，自1884年以來，紐約市附近還未發生過如此規模的地震。

紐約州長霍楚（Kathy Hochul）表示，這是至少自2011年以來，在東海岸感受到的最強地震，稱地震沒有造成重大災損或人員受傷，但可能還有餘震。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）說，「我們所有人都以某種方式感受到了襲擊我們城市的地震」，預計不會有任何基礎設施中斷，稱紐約並非每天都會發生地震，已做好應對意外的準備。

地震 紐約市 自由女神

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