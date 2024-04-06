參與式預算投票6日開跑 14日結束

紐約市參與式預算投票周於6日(周六)啟動，將持續至14日(周日)結束。(市議會提供)

紐約市參與式預算 (Participatory Budgeting)投票 周於6日(周六)啟動，將持續至14日(周日)結束；全市此次有24個市議會選區參加，11歲及以上市民可前往這些選區投票站或在線提交選票，為2025財年中的2400萬元市政資金走向「投」上自己的看法。

根據市議會通知，今年的參與式預算項目有來自曼哈頓 、皇后區、布碌崙(布魯克林)、布朗士的24個市議會選區參與，曼哈頓華埠所在的第一選區也在其中，選區內華埠居民可積極前往參與。

此次投票將決定如何在2025財年使用2400萬元的城市預算，選票上的備選項目包括公校、公園、圖書館等公共空間項目改良，全部來自去年下半年，全市各區舉行的社區委員會中收集到的群眾意見集合而成。

市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，自從2023年10月起，市民們在大大小小的社區會議中為城市改良建言獻策。隨著參與式預算投票周的正式開始，參與的選區內的11歲及以上居民，可以為自己喜歡的項目投上寶貴的一票，「我鼓勵符合條件的選民都能在6日至14日積極參與。」

根據規定，從6日開始，在參與選區居住或有特殊聯繫(譬如上學、上班等)的市民，可以前往投票站或在線提交選票。關於投票站開放的具體時間、地點等細則，可以聯繫參與選區的市議員辦公室獲得。同時，這些市議員辦公室也將在此期間作為投票站開放。詳情可參考https://council.nyc.gov/pb/。

歐德思指出，參與式預算從2011年推出，到今年已經有13個年頭。去年該項目獲得廣泛支持，最終得票最高的提案主要有四個，依次為獲得75萬元撥款的「為布朗士第390初中升級體育館」、獲得50萬元撥款的「在布碌崙第124小學建立家庭資源中心」、獲得35萬2000元撥款的「在皇后區進行人行道綠化改善」、及獲得23萬5000元撥款的「在曼哈頓升級圖書館技術」。